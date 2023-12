Justa Homenagem: Professora dona Loudinha uma pioneira e atuante na Sociedade São Vicente de Paulo recebe Moção de Aplausos em Gurupi

Por Wesley Silas

“Eu cheguei aqui no dia 13 de dezembro de 1956. […] Eu fiz matriculas de alunos do Cachimbo do baixo meretriz e a gente fez uma comissão e fomos lá e matriculamos 60 alunos e depois para leva-los para escola e trazer a gente segurava na mão deles (em forma de corrente humana) naquela época que estava sendo construída a Belém-Brasília (BR-153)”, relatou a professora Maria de Lourdes Coelho, 83 anos, em entrevista ao Portal Atitude na Câmara Municipal ao receber Moção de Aplausos proposta pelos vereadores Malis Fernandes, Leda Perini, André Caixeta e Jair do Povo pelo serviços prestados a comunidade de Gurupi.

Ela lembra que o seu grupo alfabetizava alunos em 08 salas de aulas espalhadas pela cidade até que fosse construído o Colégio Bom Jesus. Ele lembrou ainda que iniciou seus trabalhos voluntários na Sociedade São Vicente de Paulo no dia 13 de abril de 1977.

“Eu dou graças ao povo gurupiense e agradeço de coração e especialmente o pessoal da paróquia. Gurupi é uma cidade que a gente não tem dificuldade para ajudar os outros. Na hora que a gente diz vamos, todos vão”, disse dona Loudinha, uma mulher professora cidadã que enfrentou tempos difíceis como a abertura de salas de aula quando foi nomeada pelo governador Mauro Borges, quando o Tocantins fazia parte do norte de Goiás, se dedicou a cuidar de pessoas doentes durante a epidemias de doenças contagiosas.

“Nós ajudamos os pobres levando-os a fazer cursos para colocar nas firmas. Nós sempre tivemos todo apoio de todos os padres que passaram. O padre José Moreira que hoje é bispo da diocese foi quem doou a casa para nós”, disse.

Confira a entrevista em que a pioneira conta parte da sua história e a vereadora Marilis comenta sobre a importante homenagem à pioneira.

Pastoral da Pessoa Idosa e os Vicentinos

A Paróquia Santo Antônio desenvolve duas atividades sociais: A Pastoral da Pessoa Idosa e os Vicentinos. O trabalho vicentino consiste na evangelização e assistência social às famílias carentes. O trabalho é feito no segundo sábado de cada mês, onde acontece o momento espiritual e posteriormente a distribuição de alimentos (cestas básicas), além da doação de leite semanalmente. A coordenadora da Conferência Santo Antônio, Waldelice Ribeiro fala da alegria de ajudar o próximo: “É uma atividade diferenciada, nós servimos com amor, mas também sentimos o amor das famílias assistidas”. Neste sábado, o Pároco Pe. Eldinei marcou presença no momento, ele fez a oração inicial e se expressou: “Agradeço todos os doadores, a família São Vicente e especialmente nossa coordenadora pelo empenho, carinho e dedicação para com essa obra, Jesus sempre se identificou com pobres, os humildes e simples” Hoje pela manhã foi realizada a comemoração do Dia das Mães, com oração, entrega de cestas e uma lembrança da Paróquia”. São assistidas 60 famílias. Se alguém se identificar com o trabalho pode entrar em contato com Waldelice – 999841502 ou na Secretaria Paroquial – 3312 – 8247.

História

A Sociedade São Vicente de Paulo foi fundada em 23 de Abril de 1833, por um grupo de sete jovens universitários liderados por Antonio Frederico Ozanam (1813-1853), estudante de Direito na Universidade de Sorbonne, em Paris, aos 20 anos de idade. A SSVP surgiu para dar resposta às críticas que os estudantes ateus faziam aos estudantes católicos daquele tempo, dizendo: “OS CRISTÃOS NÃO PRATICAM O QUE PREGAM; ONDE ESTÃO AS SUAS OBRAS DE CARIDADE?”.

A SSVP é uma organização católica de leigos que voluntariamente se empenham no apoio a indivíduos, famílias e grupos sociais marginalizados, através de ações variadas onde se privilegia o contato pessoal e direto e a visita domiciliar, não só com intuito de aliviar a miséria material e moral, mas também a descobrir e solucionar as suas causas. Ozanam e os amigos (Jules Devaux, Auguste Le Taillandier, Paul Lamache, E. J. Bailly, François Lallier e Felix Clave) começaram a procurar os pobres, para os visitar em suas casas, levando-lhes alimentos, roupas, a amizade e a dedicação, além do conforto espiritual.

Este pequeno grupo formado por Ozanam e os amigos tomaram como Patrono o PAI DA CARIDADE, SÃO VICENTE DE PAULO (1581-1660), que no seu tempo, se dedicou inteiramente ao serviço dos pobres, dos infelizes e dos que não tinham fé. Grupos similares começaram a surgir em Paris, depois em toda a França, expandindo-se, a seguir, pelo mundo Cristão, com o objetivo de servir os mais necessitados, aliviando as suas misérias espirituais e corporais, por amor a Deus.

No Brasil, a Sociedade de São Vicente de Paulo é conhecida pelas iniciais SSVP, e está colocada sob a proteção da Bem-aventurada Sempre Virgem Maria, tal como foi proposto pelo próprio fundador, Ozanam. A Conferência São José foi a primeira unidade vicentina fundada em território brasileiro, no Rio de Janeiro, em 04 de agosto de 1872. Os fundadores da Conferência São José foram os confrades Pedro Fortes Marcondes Jobim (médico), Antônio Secioso Moreira de Sá (advogado) e Francisco Lemos Farias Coutinho (oConde de Aljezur), este último fundador da SSVP em Portugal que estava no Brasil a serviço da imperatriz, Dona Leopoldina. O Confrade Francisco tornou-se o primeiro presidente da Conferência São José, agregada ao Conselho Geral em 16 de novembro de 1872. O Brasil possui hoje mais de 300.000 Vicentinos, 30 Conselhos Metropolitanos, 250 Conselhos Centrais, 2.000 Conselhos Particulares, 20.000 Conferências, 200.000 famílias assistidas e 3.000 Obras Unidas a saber: hospitais, lar de idosos, creches, educandários, dispensários, vilas, centros comunitários, entre outros. O atual presidente do Conselho Nacional.