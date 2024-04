Lavandeira é Ouro em Empreendedorismo

Por Redação

Mais uma conquista para os lavandeirenses. Na noite desta quinta-feira, 19, a Sala do Empreendedor de Lavandeira recebeu o Selo Ouro, resultado do atendimento prestado aos empreendedores do município, reconhecida pelo Programa Selo Sebrae Referência em Atendimento.



O reconhecimento do Selo de Atendimento considera vários critérios como a qualidade do atendimento, utilização de redes sociais, divulgação de cursos e consultorias, orientações para empresas participarem das compras públicas e capacitação dos atendentes da Sala do Empreendedor.

A agente de desenvolvimento Rayane Silva Mata recebeu o prêmio durante o evento, realizado na noite desta quinta-feira, 18, em Palmas, ao lado do prefeito Roberto César.

“O sentimento é de gratidão e aqui, parabenizo primeiramente o trabalho da Kamila Cezar Lopes, que foi quem construiu as ações que nos trouxe o selo, pois assumi a pasta há pouco tempo. Esse Selo é a soma de resultados de um trabalho de compromisso com a nossa comunidade. Agradeço ao prefeito Roberto César pela confiança e vamos seguir com esse compromisso de fortalecer os serviços para o microempreendedor individual”, enfatizou.

O prefeito Roberto César, enfatizou a alegria com o reconhecimento. “Mais uma conquista que nos orgulha e motiva a continuar esse trabalho de compromisso em prol dos nossos microempreendedores. Gratidão às nossas agentes de desenvolvimento pelo compromisso, tanto a Kamila que antecede o cargo e a Rayane que deu continuidade às ações. Toda conquista é resultado de toda equipe da gestão que se dedica sempre pelo melhor para nossa cidade. Estou muito feliz com mais esse Selo que só reforça o compromisso do nosso trabalho de dedicação feito em prol dos empresários que acreditam e investem aqui”, avaliou o prefeito.

Prêmio

O 12º Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE) aconteceu em Palmas, no Prince Eventos e premiou nove prefeituras, reconhecidas por projetos que impulsionam o empreendedorismo e promovem a competitividade dos pequenos negócios e modernizam a gestão municipal.

As categorias abrangidas pelo prêmio no Tocantins incluem: Cidade Empreendedora, Empreendedorismo na Escola, Empreendedorismo Rural, Governança Territorial, Inclusão Produtiva, Sala do Empreendedor, Simplificação e Fomento ao Empreendedorismo, Sustentabilidade e Meio Ambiente, Turismo e Identidade Territorial.

Os municípios receberam o Selo como prêmio modelo inspirador de gestão para outras prefeituras do Tocantins. A etapa nacional do prêmio inicia em 21 de abril, quando os primeiros colocados de cada categoria nos estados serão avaliados pela comissão nacional. A cerimônia final está agendada para 11 de junho, em Brasília (DF).