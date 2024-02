Mais de 3 mil Pessoas participaram da Feijoada Solidária realizada pelo Instituto Gratidão Tocantins, Unirg e ReUNIRG

Por Redação

Em um ato de generosidade que superou todas as expectativas, mais de 3 mil pessoas se reuniram neste sábado, 24 de fevereiro, para a Feijoada Solidária organizada pelo Instituto Gratidão Tocantins, em parceria com a Universidade de Gurupi (UnirG) e a ReUNIRG. O evento, realizado na Praça Central Avenida Araguaia, setor Campo Belo, foi um grande sucesso.

Alline Moreira, diretora do Instituto Gratidão, ressaltou a missão do evento: “Nosso objetivo é ajudar quem precisa. ‘Retribuindo e cuidando da sociedade’ não é apenas nosso slogan, mas uma prática diária, fortalecida por parcerias significativas como a que temos com a UnirG. Estamos emocionados com o impacto e a mudança de vida que podemos proporcionar através de nossas ações.”

A presença de importantes figuras políticas e comunitárias, como o deputado Gutierres Torquato, a prefeita Josi Nunes, o deputado Eduardo Fortes, a vereadora Marílis, Vereador Andre Caixeta, ivanilson Marinho, Davi Abrantes, Zezinho da Lafiche e Cristiano pisoni,não apenas elevou o perfil do evento mas também reforçou o apoio institucional à causa solidária. O deputado Gutierres Torquato expressou seu entusiasmo: “Estamos sempre juntos, fazendo o melhor pelo Tocantins. A presença de mais de 3 mil pessoas a esse grande evento nos surpreendeu e isso nos mostra o quanto o trabalho que estamos fazendo é importante e o como é necessário unirmos formas políticas e com todas as entidades para atender a população que tanto precisa da nossa ajuda.”

Além da feijoada, o evento ofereceu atendimentos na área da saúde realizados por alunos da UnirG, sorteio de mais 300 cestas básicas que foram arrecadas pela prefeitura de Gurupi e pela Unirg no Gurufolia e brinquedos para as crianças.

O presidente Thiago Miranda, em suas redes sociais, agradeceu a todos os envolvidos na realização do evento, destacando o papel da gestão municipal, do Instituto Gratidão Tocantins, dos políticos apoiadores e da família UnirG, que demonstraram, mais uma vez, seu compromisso inabalável com a comunidade de Gurupi.

A Feijoada Solidária demonstrou o poder da união entre entidades públicas e do trabalho conjunto em prol da comunidade de Gurupi.