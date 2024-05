Marilis Fernandes reúne quase 300 idosos em festas das mães em Gurupi

Por Redação

A sexta-feira (10) foi de muita festa para 273 idosos que fazem parte do Projeto Mais Saúde, em Gurupi, ação realizada em várias praças da cidade e idealizada pela vereadora Marílis Fernandes. O Centro de Tradições Gaúchas (CTG) ficou pequeno com tanta animação por meio de músicas, danças, sorteio de prêmios, entre outras ações.

Segundo a vereadora, a festa do Dia das Mães do Projeto Mais Saúde já é tradição. Todos os anos eles se reúnem para confraternizar e realizar várias homenagens às mães do projeto. “ É uma festa linda, são vários parceiros que contribuem para que tudo isso aconteça. Ver eles felizes, interagindo e mostrando muita saúde nos alegra muito, pois é o termômetro para saber que estamos no caminho certo”, destacou a vereadora, idealizadora do projeto.

Várias autoridades estiveram presentes, entre elas, o deputado estadual do Tocantins, Gutierres Torquato, Juarez Moreira, filho do vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira, além do suplente de deputado estadual, o médico Maurício Nauar.

“Estou muito feliz com a festa que a Marilis fez para nós. Estou me divertindo muito. Eu amo o projeto e não falto nenhum”, disse dona Ilda, uma das idosas que participou.

Sem dúvida é um projeto que tem crescido cada vez mais. Marilis tem feito a diferença”, destacou o médico, Mauricio Nauar.

O projeto Mais Saúde acontece em várias praças de Gurupi, entre os locais estão: Setor Medeiros, Setor Jardim dos Buritis, Campo Belo, Sol Nascente, Praça do Mutuca II e Praça da Bíblia.

A vereadora Marilis Fernandes tem mostrado de forma prática que saúde e idosos são combinações que dão certo, por isso, ela faz questão de investir cada vez mais neste projeto que tem atraído muitos idosos dispostos a ter um estilo de vida totalmente saudável.