Matinê do Parque Mutuca é marcado com muita música e alegria para os pequenos foliões em Gurupi

Por Redação

A chuva deu uma trégua e neste domingo, 12, finalmente as crianças puderam se divertir com uma matinê especial para elas. Trio elétrico com shows de Letícia Melo e Luciana Lucena e com a participação de alguns personagens lúdicos da turma da Mônica, de Alice no País das Maravilhas e do famoso jogo e filme Sonic atraíram os pequenos que se reuniram no Parque Mutuca na tarde deste domingo.

Algumas crianças estavam tão empolgadas que não resistiram ao convite das cantoras para subirem ao palco. Uma delas, foi a Maria Valentina, de 6 anos que subiu e cantou a música “borboletinha”. “ O que eu mais gosto do carnaval é a música, eu gosto de cantar e quero ser cantora, está muito legal aqui”.



A professora Adriane Lima, mãe da Maria Valentina, contou que essa é a primeira matinê que a garota participa.

“Eu sabia que ela ia gostar, é apaixonada por música, ficou encantada com os personagens. Está tudo muito lindo, parabéns a Prefeitura”, declarou.

Mãe do Pedro Miguel e do Antony Gabriel, de 1 e de 7 anos, a professora Ana Carolina, diz que todo ano participa do Carnaval e faz questão de levar os filhos para se divertirem nas matinês. “ É uma festa bonita, colorida, alegre e tem os personagens que as crianças adoram. Sempre venho, trago as crianças na matinê. Carnaval é festa tradicional, não pode deixar de fazer e não deixo de trazer as crianças para participarem dessa cultura”, enfatizou.

Devido aos dois dias consecutivos de chuvas intensas, a programação original de três dias de matinês infantis precisou ser adaptada, como explicou a secretária municipal de cultura, Liliane Pagliarini.

“Hoje não teve chuva e conseguimos, e se amanhã o clima permitir estaremos aqui novamente para oferecermos mais um dia de diversão para as crianças”.

A Prefeita Josi Nunes fez questão de participar.

“Nossas crianças merecem esse momento de alegria. O Carnaval deve ser uma festa para todas as idades, e ficamos muito felizes em vê-las se divertindo. E amanhã, se tudo der certo, teremos mais uma tarde animada aqui no Parque Mutuca a partir das 16h”, enfatizou a Prefeita.

Programação da noite

Circuito da Folia – Av. Pará 21 Horas Banda Brotos

Circuito da Folia – Av. Pará 23 Horas Babado Novo

Circuito da Folia – Av. Pará 00h30 Banda Skema do Brasil

Circuito da Folia – Av. Pará 02 Horas Grupo Nu Pagodje

21/02/2023 (Terça-feira)

Circuito da Folia – Av. Pará 20 Horas Pedro Henrique e Eduardo

Circuito da Folia – Av. Pará 21 Horas Banda Pagode Vip Moral

Circuito da Folia – Av. Pará 22 Horas Humberto e Ronaldo

Circuito da Folia – Av. Pará 00Horas Will Oliveira