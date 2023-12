Natal Cidade Encantada é novo ponto de encontro do Palmense

Por Redação

Crianças, jovens e adultos. A Vila do Natal Cidade Encantada, no Parque das Artes – Espaço Cultural José Gomes Sobrinho já é o novo ponto de encontro do Palmense, que neste primeiro final de semana reuniu famílias e amigos para aproveitar esse período especial de fim de ano, e curtir, além da cenografia, comidinhas gostosas e atrações culturais.

“Eu estou achando tudo muito lindo e adoramos a ideia das casinhas de comida aqui em cima, ficou perfeito para um passeio no final do dia” afirmou a administradora Carolina Dias, que foi à Vila acompanhada do namorado no sábado, 2.

Já a dona de casa Elaine Ribeiro, levou as duas filhas para ver o Papai Noel e também aproveitou a programação cultural. “Me surpreendi com a Banda e o Coral da Guarda Metropolitana, um projeto muito lindo”, afirmou ela que também aproveitou o sábado para a programação de natal com a família.

No Natal Cidade Encantada, além das atrações musicais, o Palhaço Batatinha e a turma fazem a alegria da garotada. “Eu vim o ano passado com as crianças e elas adoraram. Este ano, fizemos questão de vir no primeiro final de semana, pretendo vir nos outros, elas gostam muito do Batatinha”, contou a Maria Oliveira, que estava acompanhada dos filhos.

Natal Cidade Encantada

Este ano, a decoração traz os tons clássicos de vermelho, verde e dourado aliados à tecnologia das luzes de led e às referências regionais. Quem visitar a Vila se surpreenderá com elementos natalinos em tamanhos gigantes, como o Papai Noel de led de 23 metros; anjos suspensos no ar e compondo o pórtico de entrada, além de árvores musicais, renas e outras criaturas ‘mágicas’, tudo com muita luz e cor, que ajudam a criar uma sensação de encantamento deste período.

Além disto, toda a cenografia se concentra na parte de cima do Parque das Artes, inclusive a Vila Gastronômica, que ganhou uma nova configuração, abrigando os comerciantes em casinhas graciosas que complementam o clima da vila natalina do local.

A Vila permanece aberta à visitação todos os dias da semana. Já a programação cultural acontecerá aos finais de semana até o dia 17 de dezembro e de forma itinerante. As regiões da Palmas Brasil Norte, de Taquari, de Taquaralto, de Taquaruçu e de Buritirana receberão a programação itinerante da Carreta Encantada, que percorrerá a cidade, levando o Papai Noel e diversas atrações que deverão fazer a alegria de adultos e crianças.