Opinião: Dolores Nunes – primeira-dama em Gurupi, no sul do estado, e primeira em muitas coisas no Tocantins e Goiás

Por Giovanni Salera Júnior

Quando lembramos da partida de alguém querido e amado nosso coração se enche de pesar e nossos olhos ficam marejados de lágrimas pela saudade.

No entanto, não queremos apenas lamentar a perda, pois o objetivo principal desse texto é celebrar a vida extraordinária de Maria das Dores Braga Nunes, conhecida carinhosamente como Dolores Nunes. Mulher de fibra, pioneira e visionária, Dolores deixou uma marca intensa e duradora no coração do Tocantins e em todos nós que tivemos o privilégio de conhecer sua história e seu trabalho.

Nascida na centenária Natividade, a cidade mais antiga do Tocantins, Dolores transformou as adversidades de sua trajetória em degraus para alcançar o inimaginável. Formada em Direito pela Faculdade Anhanguera, em Goiânia, em 1979, ela não só abriu caminhos em sua carreira jurídica, mas também se aventurou corajosamente no domínio da política — um território inexplorado pelas mulheres de sua época.

Como Primeira-Dama de Gurupi, em parceria com o comandante Jacinto Nunes da Silva, contribuiu imensamente no desenvolvimento a cidade e, ainda, ajudando a criar e dirigir a FAFICH (atual UNIRG). Em 1988, enquanto Secretária do Desenvolvimento Social de Goiás sob a administração do governador Henrique Santillo, Dolores teve papel fundamental na mobilização popular, ao lado de Siqueira Campos e outros líderes, para criação do Estado do Tocantins.

Posteriormente como Deputada Estadual e Federal, Dolores não apenas participou da política: ela a redefiniu. Foi a voz dos sem voz, a força dos fracos e a esperança dos desesperançados. Sua eleição como a 1ª mulher a representar Tocantins na Assembleia Legislativa e, na sequência, na Câmara Federal é um testemunho de seu pioneirismo e determinação.

Dolores acreditava na política como meio de transformação social. Seu legado inclui a defesa dos direitos dos mais vulneráveis, o impulso à educação e ao desenvolvimento socioeconômico do Tocantins. Ela lutou bravamente por um mundo onde a justiça e a igualdade não fossem apenas ideais, mas realidades palpáveis para todos.

Por essa razão, estamos aqui para expressar nossa mais profunda gratidão por sua vida e obra. Dolores Nunes foi uma verdadeira inspiração, cujo legado transcende o tempo. Ela nos ensinou que, com coragem e determinação, podemos desafiar as convenções e transformar sonhos em realidade.

Algo que nos consola um pouco com a perda dessa grandiosa mulher, em 2023, é saber que sua memória e seu legado seguem em boas mãos, através de seus descendentes, em especial de sua filha, Josi Nunes, que atualmente conduz a bela e hospitaleira Gurupi, que foi, sem dúvida alguma, o principal alvo de amor e dedicação por parte de seus saudosos pais, Jacinto e Dolores Nunes.

O legado de Jacinto e Dolores continuará a inspirar as presentes e futuras gerações de tocantinenses que almejam por um Estado mais justo e igualitário para todos.

Dolores Nunes, sua paixão por fazer o bem, sua imensa fé, seu senso de justiça social e sua garra para romper preconceitos e barreiras, estarão sempre conosco, nos lembrando da admirável força e da incrível capacidade que as mulheres têm para transformar nossa sociedade!!!

#GratidãoDolores, por tudo que você foi e por tudo que nos ensinou. Seu legado nunca será esquecido!!!

Palmas – TO, Fevereiro de 2024.

