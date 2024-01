Opinião: Gurupi necessita de um centro para grandes eventos

Por Wesley Silas

Com grandes eventos consolidados como exposições, feiras, festas populares como o Arraiá da Amizade e Carnaval, a cidade de Gurupi necessita de um espaço que não gere prejuízos aos comerciantes e ao meio ambiente como poluição sonora e outros. Um dos desafios é encontrar uma área e atender a população e entidades como a Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG) que no mês de dezembro durante uma reunião do Conselho Municipal de Turismo manifestou contra a realização do carnaval 2024 na Avenida Pará, local onde há inúmeros comerciantes, atrapalha as vendas, a movimentação financeira, causa importunação por conta do barulho, sujeira e muito mais. Em seguida, após uma reunião com as forças de segurança, o atual local foi mantido devido o local sugerido não oferecer segurança aos foliões.

Com poucas belezas naturais, Gurupi se destaca no Sul do Tocantins para o turismo de negócios e eventos, destacando em sua agenda a consolidada Feira Gurupi Tem promovido pelo Sebrae em parceria com a Prefeitura de Gurupi, Semana de Ciência, Inovação e Tecnologia de Gurupi (SICTEG), Arraiá da Amizade que neste ano terá a sua XXIII edição, a Feira de Negócios da Região Sul do Tocantins (Fenesul) promovida pela Associação Comercial e Industrial de Gurupi (Acig) que retornou em 2023 em neste ano terá a 17ª edição, o reconhecido Carnaval de Gurupi e a Expo Gurupi que neste ano terá a 49ª edição no Parque Antônio Lisboa da Cruz, um local que ficou obsoleto devido a falta de estacionamento e estrutura e no seu entorno foi ocupado por residências, onde antes eram lotes vagos e serviam como estacionamento.

O problema tem sido debatido timidamente pelo poder público, sociedade civil e iniciativa privada, onde um joga a responsabilidade para o outro; enquanto o grande desafio é encontrar uma área que comporte um grande centro para grandes eventos.

Em meio a falta de alternativa para encontrar áreas, surgem várias sugestões, entre elas estão a utilização de uma área não utilizada no Campus I da Unirg que possui uma área adquirida pela Prefeitura de Gurupi de, aproximadamente 30 alqueires, e também uma área não utilizada anexa ao aeroporto da cidade.