Vereadores de Palmas negam pedido de empréstimos de R$ 650 milhões

da redação

Os vereadores de Palmas negaram quatro pedidos de empréstimos apresentados pela prefeitura durante o mês de junho. Ao todo, a prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB) pretendia pegar mais de R$ 650 milhões com bancos. O dinheiro seria usado para compra de ônibus e obras públicas. Para tomar empréstimos o executivo precisa ter aprovação do legislativo. Para aprovar os Projetos de Lei Complementares (PLC) com as propostas, a prefeita precisaria conquistar votos da oposição, mas a gestão acabou sendo derrotada.