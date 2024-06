Sansão gigante fica no Parque Cesamar para visitação gratuita até 3 de junho

Ação que celebra os 60 anos da personagem Mônica é uma parceria entre Fundação Sicredi e Mauricio de Sousa Produções

por Redação

Os moradores de Palmas têm mais uma oportunidade imperdível de visitar o Sansão gigante que estenderá sua permanência no Parque Cesamar até o dia 3 de junho. A instalação, criada pela Mauricio de Sousa Produções para celebrar os 60 anos da personagem Mônica, é parte das atividades do programa Cooperação na Ponta do Lápis, da Fundação Sicredi, e foi inaugurada na última quarta-feira, 22.

Com aproximadamente 12 metros de comprimento, a instalação foi batizada de “Coelhadas Gigantes” e está rodando importantes pontos turísticos em cidades brasileiras. A parceria com a MSP, também foi responsável por uma coleção de quadrinhos que aborda temas relacionados à conscientização financeira das crianças. O projeto tem como objetivo sensibilizar a comunidade sobre o uso do dinheiro, estimulando uma gestão mais consciente e responsável das finanças.

Na cerimônia de abertura, o vice-governador Laurez Moreira elogiou a iniciativa. “Sou apaixonado pelo cooperativismo e pela educação financeira. É excelente ver o Sicredi, uma cooperativa, trazendo esse tema para as crianças. Vejo o Tocantins como um estado com grande potencial e o cooperativismo é fundamental para ajudar todos os produtores rurais, do pequeno ao grande, a se desenvolverem sem monopolizar o mercado”.

”É muito bom ver o Sicredi abrindo as portas do projeto para além dos grandes centros. Depois de cidades como Campo Grande e Porto Alegre, agora é a vez de Palmas receber o Sansão. A força da Mônica realmente está levando o coelhinho azul para todos os cantos do Brasil”, declarou Marcelo de Sousa, coordenador de projetos da MSP.

Julio Cezar Ferreira, gerente da agência Teotonio, enfatizou a importância da iniciativa. “É uma alegria para o Sicredi trazer essa ação para Palmas. Vamos ter diversas atividades, com escolas e crianças visitando o Sansão e discutindo sobre educação financeira. Esta é uma das missões do cooperativismo e um dos compromissos do Sicredi”.

Para ver o Sansão gigante, basta visitar o Parque Cesamar. A instalação ficará disponível para visitação até 3 de junho de forma gratuita.

Mônica 60

Para celebrar um marco na história da Mauricio de Sousa Produções e da cultura pop nacional, foram preparadas diversas ações em comemoração ao aniversário de 60 anos da personagem Mônica, criada em março de 1963 e que, desde então, se tornou um ícone no País. Onipresente em todos os segmentos da empresa, Mônica estará representada em artes, moda, produtos, eventos presenciais, musical, espaços temáticos, publicações especiais e conteúdos audiovisuais. As ativações terão calendário de comemorações até 2024 e serão realizadas em todo o Brasil para que nenhum fã do bairro do Limoeiro fique de fora dessa grande festa. www.monica60.com.br

Sobre a Fundação Sicredi

A Fundação Sicredi tem o propósito de manter viva a essência do cooperativismo por meio de iniciativas educacionais, culturais, sociais e sustentáveis. Suas iniciativas e programas são voltados ao impacto positivo nos associados do Sicredi e nas comunidades.