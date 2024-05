Palmas receberá Carlos Wizard no maior evento de empreendedorismo solidário do Brasil

da redação

No próximo dia 4 de junho, às 13h, na sede da CDL Palmas, a capital tocantinense receberá o maior evento de empreendedorismo solidário do Brasil – “Como Construir uma Vida Abundante” – e com a iniciativa, a cidade de Palmas contará com a presença do empresário Carlos Wizard.

Com a programação, os participantes terão a oportunidade de desenvolver o próprio comportamento assertivo e imergir no universo do empreendedorismo, ao mesmo tempo em que promovem a solidariedade em prol de duas instituições do Estado, pois Hospital do Amor e o Instituto Enjoy receberão o valor dos ingressos comercializados.

O evento está sendo organizado pela MisterWiz Palmas maior escola brasileira de empreendedorismo jovem, fundada por Carlos Wizard e liderada, no Tocantins, por Marttha Franco Ramos e em parceria com a Agência Z+

Nos últimos meses, agendas prévias mobilizaram centenas de empresários, com o objetivo de que o dia 4 de junho deixe em Palmas tanto o legado do empreendedorismo de alta performance, quanto uma expressiva ação solidária.

Inscrições na plataforma Sympla ou pelo link: https://bit.ly/vida-abundante-to

Informações: (63) 98428.8957 / 3221-2000