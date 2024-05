Palmas: A jovem capital tocantinense celebra 35 anos de desenvolvimento

da redação

Hoje, a capital do estado de Tocantins, Palmas, comemora seu 35º aniversário. Fundada em 20 de maio de 1989, a cidade mais jovem do Brasil tem motivos de sobra para celebrar suas três décadas e meia de existência. De uma paisagem inexplorada, Palmas transformou-se em um centro vibrante de desenvolvimento urbano, econômico e cultural.

A cidade é hoje o maior polo econômico do Tocantins e se destaca por avanços na geração de empregos e abertura de novas empresas. Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), referente ao primeiro trimestre deste ano, Palmas teve 12.813 contratações com carteira assinada. A cidade acumula ainda 41,59% do total de empregos formais do Estado, sendo 105.849 veículos de trabalho ativo.

Segundo o DataSebrae, esse total de empregos registrados estão distribuídos nas 47.845 empresas que atuam na Capital, gerando distribuição de renda, com oportunidades, aproveitando as potencialidades de crescimento e fomentando a economia local. Desse volume de empresas, 25.665 atuam como microempreendedor individual (MEI), 16.572 sendo microempresas e 3.324 empresas de pequeno porte (EPP). Já as demais, que somam cerca de 3.389, estão incluídas aquelas que não declararam o porte no momento de abertura.

Programação de aniversário

Depois de um espetáculo com shows regionais e apresentação com o DJ Alok, a programação do aniversário de Palmas continua nesta segunda-feira (20). A programação terá corte do bolo, culto ecumênico e desfile cívico-militar.

Confira a programação desta segunda-feira (20):

Antigo Paço Municipal

8h: Hasteamento das bandeiras

10h: Corte do bolo; Momento Ecumênico e Parabéns com Braguinha Barroso e Tambores do Tocantins Av. Teotônio Segurado