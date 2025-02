Prefeito de Palmeirópolis busca parcerias durante visita à Aleto

da redação

O prefeito de Palmeirópolis, Wlisses Barros, esteve nesta terça-feira (04) na Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) para dialogar com deputados estaduais e buscar parcerias que possam atender demandas e impulsionar o desenvolvimento do município.

Durante a visita, Wlisses apresentou solicitações voltadas para áreas essenciais, reforçando a importância do apoio do Legislativo para garantir avanços para Palmeirópolis. O prefeito destacou que a união entre os poderes é fundamental para levar mais investimentos e melhorias à população.