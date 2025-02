Prefeitura de Palmeirópolis realiza operação tapa-buracos para recuperar vias da cidade

da redação

A Prefeitura de Palmeirópolis iniciou uma operação tapa-buracos para melhorar as condições das ruas e avenidas do município. A ação faz parte do compromisso da gestão em garantir infraestrutura de qualidade para a população.

O prefeito Wlisses Barros destacou a importância da iniciativa e garantiu que os trabalhos vão continuar até que toda a cidade esteja recuperada. “Vamos recapear nossa cidade. Esse é um compromisso que assumimos e estamos cumprindo para garantir mais segurança e conforto para motoristas e pedestres”, afirmou o gestor.