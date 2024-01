Pecuarista removeu cerca vizinha ao Aterro e expos animais se contaminarem com lixo ao lado do Aterro Sanitário de Gurupi, pontua Prefeitura

Por Wesley Silas

Uma imagem enviada ao Portal Atitude mostra considerável número de bovinos se alimentando, supostamente, lixo com plásticos. “Me deparei com dezenas de bovinos se alimentando dos lixos, um risco para os animais que além de se contaminarem podem ainda ingerir plásticos, o que pode até causar sua morte”, disse um leitor do Portal Atitude ao se deparar com os animais na tarde do domingo, 14.

Em nota, a Prefeitura de Gurupi esclareceu “que os bovinos não estão na área que contempla especificamente as instalações do Aterro Sanitário, mas sim na região. O Aterro Sanitário é devidamente cercado, com acesso restrito e controlado”.

Conforme a nota: “O local onde se encontram os animais trata-se de uma área utilizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura para descarte exclusivo de entulhos, como galhadas e restos de construção, portanto, não recebe resíduos domésticos”.