Porto Nacional anuncia a não realização do Carnaval 2025 com recursos públicos

da redação

A Prefeitura de Porto Nacional informa que não será realizado o Carnaval 2025 (Porto Folia). A decisão de não fazer as festividades com recursos públicos foi fruto de uma análise cuidadosa das dificuldades financeiras enfrentadas.

Inicialmente, a intenção era promover o Carnaval como uma forma de fortalecer a cidade e sua tradição cultural. A gestão trabalhou arduamente para realizar a edição de 2025, contando com o apoio do governo do Estado e de alguns parlamentares. No entanto, ao somar os recursos disponíveis, ficou claro que não seriam suficientes e a prefeitura precisaria aplicar dinheiro próprio dos cofres municipais, algo inviável no momento.

A importância do Carnaval para a comunidade local é reconhecida, mas a gestão enfatiza que as prioridades atuais devem ser direcionadas para áreas essenciais como educação, saúde e infraestrutura.

Covid-19 como fator contribuinte

Além das dificuldades financeiras, o aumento dos casos de COVID-19 também foi outro fator determinante para essa decisão. Segundo o Boletim Epidemiológico/COVID-19 de Porto Nacional, entre 09/02 e 15/02 de 2025, foram registrados 66 novos casos, com 18 ativos. Há ainda um óbito informado pelo Hospital Regional de Porto Nacional, que será computado no boletim da próxima semana.

Essa situação de alerta reforça a necessidade de prevenção como a melhor proteção para o município. Vale destacar que nestes primeiros 15 dias de fevereiro houve um aumento de 128% nos casos em relação a todo o mês de janeiro de 2025.

Agradecimentos aos apoios

O município agradece aos parceiros que se manifestaram e reafirma seu compromisso com o bom funcionamento da cidade. Também é importante ressaltar a relevância das praias e outras festividades que compõem a cultura local.

Com a expectativa de um cenário melhor em relação à Covid-19 para o meio do ano, a Prefeitura de Porto Nacional projeta uma grande temporada de praia em 2025, abarcando as praias de Porto Nacional (Porto Real) e Luzimangues.