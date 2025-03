Praia de Luzimangues passa a ser administrada pela prefeitura de Porto Nacional

da redação

A Prefeitura de Porto Nacional, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo, firmou um contrato de comodato com a empresa Graciosa Empreendimentos e Participações Ltda., representada por Gilberto Borges, oficializando a cessão da Praia de Luzimangues ao município até janeiro de 2026. Com a formalização do acordo, a gestão municipal terá maior autonomia para promover eventos culturais, além de garantir a manutenção e conservação do espaço.

O secretário municipal da Cultura e do Turismo, Jerfeson Nascimento, explicou que, apesar de a prefeitura já utilizar a área para eventos, como a temporada de praia, não havia um vínculo formal que possibilitasse uma atuação contínua. “Com o comodato de um ano, agora temos a segurança jurídica necessária para manter a fiscalização, realizar a limpeza e garantir a conservação da área ao longo de todo o período. Isso facilita a manutenção do local, proporcionando um ambiente mais organizado e adequado para a população portuense, os moradores de Luzimangues e os turistas e visitantes que frequentam a orla do nosso lago”, destacou.