Praia em Luzimangues já recebe preparativos para a temporada de praia

Jerfeson Nascimento, secretário municipal da Cultura e do Turismo, explicou que o vínculo formal possibilitou uma atuação contínua na praia. “Com o comodato de um ano, agora temos a segurança jurídica necessária para manter a fiscalização, realizar a limpeza e garantir a conservação da área ao longo de todo o período. Isso facilita a manutenção do local, proporcionando um ambiente mais organizado e adequado para a população portuense, os moradores de Luzimangues e os turistas e visitantes que frequentam a orla do nosso lago”, ressaltou.