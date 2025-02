Prefeito Ronivon e deputado Gaguim se reúnem com feirantes de Luzimangues para discutir melhorias

da redação

Nesta quarta-feira, 26 de março, o prefeito de Porto Nacional, Ronivon Maciel, e o deputado federal Carlos Gaguim se reuniram com feirantes de Luzimangues para tratar de melhorias na feira da região. O encontro teve o objetivo discutir investimentos e ações que possam modernizar e fortalecer o espaço, considerado estratégico para Palmas e cidades vizinhas.

De acordo com o prefeito Ronivon, o Governo do Estado disponibilizou R$ 600 mil para melhorias em feiras municipais. No entanto, como Porto Nacional conta atualmente com três feiras, o valor ficou abaixo do necessário para a reforma completa da Feira de Luzimangues. “Com o apoio do deputado Gaguim, a reforma será viabilizada por meio de emendas parlamentares”, destacou o prefeito.

O deputado Carlos Gaguim reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento de Luzimangues. “Meu objetivo é transformar Luzimangues em uma das cidades mais bonitas do Tocantins. Vamos fazer uma feira moderna, estruturada e adequada para atender a todos. Quem sabe, um dia, nos tornemos a ‘Luzivegas’ do Tocantins”, brincou o parlamentar, ao lembrar que foi morador da região desde os tempos da balsa.

Os feirantes destacaram a necessidade urgente da reforma, devido ao grande fluxo de consumidores que frequentam o local. Segundo o prefeito Ronivon Maciel, a expectativa é de que as obras comecem ainda este ano, garantindo melhores condições para trabalhadores e clientes da feira.