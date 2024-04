Prefeita Josi Nunes e o empresário Oswaldo Stival lamentam o falecimento do Empresário e Pecuarista Walter Marinho Falcão

por Wesley Silas

Ao receber a triste notícia do falecimento do renomado empresário e pecuarista, senhor Walter Marinho Falcão, ocorrido nesta sexta-feira, 12, a Prefeita de Gurupi, Josi Nunes e o empresário e Presidente Sindicarnes, Oswaldo Stival júnior publicaram Nota de Pesar.

“Neste momento de profunda tristeza, me solidarizo com todos os familiares e amigos de Walter, e rogo a Deus para que conforte os corações enlutados”, disse a prefeita de Gurupi, Josi Nunes.

O empresário e presidente do Sindicarnes citou o exemplo de honestidade, seriedade e dedicação possa inspirar as novas gerações, deixado pelo empresário Walter Falcão.

”O SINDICARNES lamenta o ocorrido e expressa os mais sinceros sentimentos de condolência desejando aos familiares, colaboradores e amigos enlutados, votos de conforto por esta perda irreparável”.

Walter Marinho Falcão, 87 anos, sócio-fundador do Grupo Beira Rio Supermercados, era não apenas um líder empresarial, mas também um visionário que contribuiu significativamente para o crescimento econômico e social da região. Sua trajetória empreendedora foi marcada por uma dedicação à geração de empregos e ao desenvolvimento sustentável de Gurupi. O empresário faleceu em Londrina (PR) no dia 12 e foi sepultado no dia 13 no cemitério Parque das Oliveiras

