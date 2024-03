Prefeita Josi Nunes garante benefícios para servidores da saúde sem afetar contas públicas em ano eleitoral

Por Wesley Silas

Após anunciar um conjunto de medidas salariais destinadas às enfermeiras e radiologistas do município, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes (UB), enfatizou que não irá comprometer as receitas da cidade em troca de vantagens eleitorais. De acordo com ela, todas as iniciativas para valorizar os servidores públicos estão meticulosamente planejadas no Orçamento, no PPA e na LOA.

Durante a entrevista, a prefeita reconheceu a impossibilidade de atender a todas as demandas dos servidores no atual mandato, citando como exemplo os PCCRs, que representam as progressões horizontais e verticais. Embora tenha iniciado a implementação de uma lei existente desde 2015 em 2021, Josi Nunes lamentou não ter conseguido revisar completamente o PCCR.

“Como prefeita, não pretendo comprometer as finanças municipais em busca de apoio político. Um gestor público deve agir com responsabilidade e implementar políticas de valorização, sempre embasado em sólidos fundamentos orçamentários e financeiros”, ressaltou a prefeita em sua entrevista ao Portal Atitude.