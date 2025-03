Prefeita Josi Nunes participa de reunião em Palmas para avançar com projeto de acolhimento a pessoa idosas inspirado em modelo de Malta

Por Redação

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, esteve em Palmas nesta segunda-feira, 17, para dar continuidade às tratativas sobre a implantação de um projeto de acolhimento a idosos no Tocantins, baseado no modelo desenvolvido em Malta, na Europa. A reunião contou com a presença de representantes da empresa James Caterers, responsável pela iniciativa em Malta, além dos prefeitos de Palmas, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional e Araguaína, e o senador Irajá.

A visita à Ilha de Malta ocorreu em dezembro do ano passado, quando a prefeita Josi Nunes e outros gestores tocantinenses conheceram de perto o sistema de acolhimento humanizado para pessoas idosas, que se destaca pelo atendimento de excelência, infraestrutura moderna e abordagem integrada, promovendo bem-estar físico, social e emocional. Agora, a discussão avança para a viabilidade de uma parceria público-privada que permita a implementação do modelo no estado.

Prefeita Josi está otimista com a parceria

Após a reunião, a prefeita Josi Nunes destacou a importância do encontro e a possibilidade de trazer essa inovação para Gurupi e outras cidades do Tocantins.

“Tivemos uma reunião muito importante hoje em Palmas. Em dezembro, estivemos na Ilha de Malta para conhecer o sistema de acolhimento aos idosos que eles aplicam por lá. Pois bem, os empreendedores responsáveis por esse projeto vieram a Palmas para conversar com os prefeitos de diversas cidades tocantinenses, incluindo Gurupi, e dar seguimento a essa iniciativa. Nosso objetivo é avaliar uma parceria público-privada para implantar esse modelo aqui no Tocantins, proporcionando um atendimento mais digno e humanizado para os nossos idosos. Estamos apenas no início das discussões, mas estou muito entusiasmada com o projeto e vamos seguir avançando para torná-lo realidade”, afirmou a prefeita.

A expectativa é que novas reuniões sejam realizadas para detalhar a estruturação do projeto e viabilizar sua implementação no Tocantins.