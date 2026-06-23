Gurupi prepara megaestrutura para o Arraiá da Amizade 2026 com três noites de cultura, competição e grandes shows

Da Redação

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realizará nos dias 25, 26 e 27 de junho mais uma edição do tradicional Arraiá da Amizade, um dos maiores eventos juninos do Tocantins. Os preparativos seguem em ritmo acelerado e a gestão municipal trabalha para oferecer uma megaestrutura voltada tanto aos competidores quanto ao público que prestigiará a festa.

O espaço Arena receberá toda a programação cultural e as competições das quadrilhas juninas, com uma decoração típica especial que promete transformar o local em um verdadeiro cenário nordestino, repleto de cores, bandeirolas e elementos tradicionais das festas juninas.

A estrutura contará com arena de apresentações com tablado de 30×20 metros, além de 80 metros de arquibancadas para acomodar o público com conforto e segurança. Também haverá praça de alimentação com mesas, cadeiras e telão para transmissão das apresentações, espaços reservados para ambulantes de bebidas, além da área de shows, onde estarão concentradas as atrações musicais nacionais e regionais. Banheiros estarão distribuídos em vários pontos do evento para melhor comodidade do público. As quadrilhas participantes também terão à disposição camarins preparados especialmente para organização e preparação antes das apresentações.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Liliane Pagliarini, destacou o empenho da gestão na realização do evento.

“O Arraiá da Amizade já faz parte da identidade cultural de Gurupi e todos os anos buscamos inovar e oferecer uma estrutura ainda melhor. Estamos preparando uma festa grandiosa, acolhedora e organizada para que as famílias possam viver momentos especiais e para que nossas quadrilhas tenham toda valorização que merecem”, afirmou.

A prefeita Josi Nunes ressaltou a importância cultural e econômica do evento para o município. “O Arraiá da Amizade movimenta nossa economia, fortalece a cultura popular e promove lazer para toda a comunidade. É uma tradição muito querida pelos gurupienses e nossa gestão tem trabalhado para realizar uma edição histórica, valorizando os artistas, os competidores e toda nossa população”, destacou.

Programação

Dia 25 de junho

A primeira noite será marcada pelo Concurso dos Destaques Individuais, com as disputas das categorias: Rainha, Rainha Mirim, Rainha G, Casal de Noivos, Casal Cangaço, Marcador

Shows

Encontro dos Sanfoneiros

Rick Souza

Igor Cunha

Robinho Estilizado

Projeto 1+1

Show nacional: Solange Almeida

Dia 26 de junho

A segunda noite será dedicada ao Concurso do Grupo de Acesso, com a participação de três juninas.

Shows:

Luciana Batidão

Nalberth e Murilo

Kaçula Mil Voltz

Skema do Brasil

Rafael Barbosa

Chico Chokolate e Manuel Cerqueira

Show nacional: Companhia do Calypso

Dia 27 de junho

A terceira noite será reservada ao Concurso do Grupo Estilizado, também com a participação de três juninas, além de grandes atrações musicais que prometem encerrar o evento em clima de muita animação.

Shows:

Deusa Pinheiro

Barbosa na Pizada

Joan Alessandro

Dayana

Mistura Nativa

Hariely Santos

Will Oliveira

Premiação

O Arraiá da Amizade 2026 distribuirá um total de R$ 68.082,00 em premiações, reforçando o incentivo à cultura junina e à valorização dos grupos participantes.

Grupo “A” – Quadrilhas Estilizadas

1º Lugar: Troféu + R$ 16.210,00

2º Lugar: Troféu + R$ 9.726,00

3º Lugar: Troféu + R$ 6.484,00

Grupo “B” – Quadrilhas Comunidade ou Grupo de Acesso

1º Lugar: Troféu + R$ 8.105,00

2º Lugar: Troféu + R$ 4.863,00

3º Lugar: Troféu + R$ 3.242,00

Destaques Individuais

Rainha do Arraiá da Amizade: Troféu + R$ 3.242,00

Marcador: Troféu + R$ 3.242,00

Casal de Noivos: Troféu + R$ 3.242,00

Rainha Mirim: Troféu + R$ 3.242,00

Casal de Cangaço: Troféu + R$ 3.242,00

Rainha G: Troféu + R$ 3.242,00

Texto: Heliana Oliveira – Secom

Fotos: Lino Vargas