Polícia Civil do Tocantins procura homem investigado por participação em homicídio em Dianópolis

Contra Pedro Henrique da Silva Queiroz há mandado de prisão preventiva; população pode colaborar de forma anônima

Da Redação

A Polícia Civil do Tocantins está à procura de Pedro Henrique da Silva Queiroz, 18 anos, investigado por participação em crime de homicídio ocorrido em 16 de maio deste ano, em Dianópolis. Contra o investigado há mandado de prisão preventiva expedido e cadastrado no Banco Nacional de Mandados.

Informações que possam auxiliar na localização do investigado podem ser repassadas à 101ª Delegacia de Polícia de Dianópolis, pelo telefone e WhatsApp (63) 3692-2480, ou pelo número 197 da Polícia Civil. O anonimato é garantido.

As equipes da 101ª Delegacia de Polícia de Dianópolis seguem com diligências para cumprimento do mandado de prisão e responsabilização do investigado. As ações continuam para localizar o investigado, e informações repassadas pela população são consideradas fundamentais para o avanço das investigações.

O Crime

O crime ocorreu no dia 16 de maio, em Dianópolis, em frente a um estabelecimento comercial da cidade. De acordo com as informações, a vítima foi surpreendida por dois indivíduos que chegaram ao local em uma motocicleta. Durante a ação, os suspeitos chegaram a cair da motocicleta e, ao se levantarem, um deles passou a efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima, que foi atingida e morreu ainda no local.

Após a intervenção de dois policiais que estavam de folga, os autores abandonaram a motocicleta utilizada na ação e fugiram do local. As investigações avançaram com a identificação dos dois prováveis envolvidos, sendo que um deles já teve a prisão temporária cumprida. O outro suspeito, identificado como Pedro Henrique da Silva Queiroz, segue foragido, com mandado de prisão expedido pela Justiça.

Texto: Hiago Muniz/Governo do Tocantins