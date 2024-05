Prefeitura de Cariri do Tocantins divulga datas e atrações musicais para a realização da 5ª Agrosoja no mês de setembro

Por Redação

A Prefeitura de Cariri do Tocantins divulgou nesta segunda-feira, 13/05, as datas oficiais para a realização da 5ª Agrosoja, evento agropecuário que acontecerá durante os dias 11 a 14 de setembro, no Parque de Exposição Osvaldo Ribeiro Marins, com apresentação de shows musicais e diversas atrações.

Entre as principais atrações confirmadas está a exibição de shows musicais apresentados ao vivo por artistas nacionalmente conhecidos, como: Maiara e Maraísa, na noite do dia 11; Padre Fábio de Melo, DJ Jiraya Uai e cantora Bárbara D’lux, na noite do dia 12; Gino e Geno e cantor Davi Sacer, na noite do dia 13; e Os Barões da Pisadinha e Piseiro do Barão, na noite do dia 14.

O maior evento agropecuário de Cariri, contará ainda com outras atrações para entretenimento do público caririense e pessoas de municípios vizinhos, que incluem competição de rodeios com montaria em touros, vaquejada e o tradicional desfile para eleger a Garota Agrosoja, Garota Rodeiro e Garota Vaquejada.

Durante toda a programação da 5ª Agrosoja acontecerá exposição de animais, bem como exposição de máquinas, implementos agrícolas e novas tecnologias do interesse de produtores, trabalhadores rurais e empresários do setor agropecuário e de soja da região sul do Estado, com a proposta de impulsionar negócios.