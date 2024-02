Prefeitura de Cariri do Tocantins divulga programação festiva em comemoração aos 33 anos de aniversário da cidade

Por Redação

noite da quarta-feira, 21, a programação inicia às 19h30, com uma celebração religiosa ministrada na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, que contará com a presença do Prefeito Júnior Marajó, acompanhado por vereadores, além de secretários, diretores, entre outros servidores municipais.

Para dar prosseguimento com as comemorações, a Prefeitura promoverá na noite da sexta-feira, 23, com início a partir das 22h, na Avenida Bernardo Sayão, localizada no Centro da Cidade, duas atrações musicais abertas ao público em geral, que incluem show do cantor Nailson Lima, e show da Banda Forró Saborear.

Durante a programação do sábado, dia 24, prevista para iniciar às 15h, serão realizadas algumas inaugurações ao longo da tarde, além da entrega de um novo veículo automotor para a Secretaria Municipal de Assistência Social, entrega de materiais de informática à equipe da Saúde, exposição de maquinário e ordem de serviço para obras da Feira da Agricultura Familiar.

Às 17h, a Prefeitura disponibilizará um parquinho gratuito na Praça Pedro Batista para entretenimento das crianças, enquanto que o encerramento das comemorações está programado para acontecer à noite, a partir das 22h, com show do Cantor Cleyton Farias e show do cantor Flaguim Moral.