Prefeitura de Gurupi anuncia mais uma edição do Casamento Comunitário; inscrições começam dia 18 de março

Por Redação

Casais gurupienses que comprovem baixa renda conforme os critérios do Cadastro Único, que não puderam oficializar a união poderão realizar esse sonho. A Prefeitura de Gurupi receberá inscrições de 100 casais, entre os dias 18 e 28 de março de 2024, na sede da Secretaria, localizada à Avenida Pará esquina com a Rua 4 (Casa do Empreendedor).

A cerimônia que contará com culto ecumênico, com ação de graças e com efeito civil, será realizada no dia 15 de junho.

Os casais interessados devem apresentar no ato da inscrição os seguintes documentos: NIS, RG, CPF, certidão de nascimento (solteiros), ou óbito, se for viúvo e averbação do divórcio (se casados anteriormente), comprovante de endereço. Apresentar as informações dos pais, caso sejam vivos, como nomes completos, naturalidade, data de nascimento, profissão, endereço e os dados do RG e CPF.

Os noivos menores de idade necessitam do consentimento por escrito de seus pais (pai e mãe), e os mesmos precisam comparecer com o noivo/noiva para montar o processo de casamento, com xérox dos documentos pessoais (RG e CPF) e do endereço.

Os noivos precisam de duas testemunhas maiores de 18 anos com documentos pessoais (não podem ser os pais, avós/ou filhos), com a xérox do RG, CPF e do comprovante de endereço. As testemunhas têm que comparecer junto com os noivos para montarem o processo de casamento.

A secretária da Mulher e Cidadania, Cristina Donato, destaca que é uma grande oportunidade das pessoas que querem oficializar a união, com custo zero e uma linda cerimônia. “O custo de um casamento civil é relativamente alto e muitas pessoas por não conseguirem arcar com essa despesa terminam adiando esse sonho, e a gestão Josi Nunes, mais uma vez vai promover o casamento comunitário. Será um grande momento”, disse.

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, reforça que a oficialização da união é um sonho de muitas pessoas que já vivem como casadas e de outras que estão namorando e a Prefeitura em parceria com o Cartório de Registro Civil vai mais uma vez realizar esse sonho dos gurupienses.