Prefeitura de Gurupi vistoria ônibus de Transporte Coletivo e anuncia retorno dos serviços para dia 20 de fevereiro

Por Redação

Na manhã desta quinta-feira, 01, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, acompanhada por vereadores e secretários municipais, realizou uma vistoria em um dos ônibus que em breve integrarão o transporte público coletivo na cidade. A inspeção faz parte dos preparativos para o início do serviço, programado para o dia 20 de fevereiro.

O veículo, apresentado pela empresa responsável pelo transporte coletivo, foi minuciosamente examinado quanto às condições de segurança, acessibilidade e conforto. Equipado com ar condicionado e com capacidade para acomodar 48 passageiros, o ônibus atende aos padrões estabelecidos pela Prefeitura de Gurupi. A frota inicial será composta por seis ônibus que percorrerão cinco linhas. Com a conclusão da vistoria e a aprovação do Município, a expectativa é que o serviço de transporte coletivo seja um novo marco para a mobilidade urbana na cidade.

A prefeita Josi Nunes enfatizou sua alegria em concretizar um pedido muito aguardado pela comunidade local, o retorno do transporte coletivo. Ela destacou a importância desse marco para a cidade e reforçou seu compromisso com a população. “A concretização do retorno do transporte coletivo é motivo de grande felicidade para todos nós. Estamos cumprindo mais um compromisso assumido com a população de Gurupi. Sabemos que o transporte público é essencial para a mobilidade urbana e, consequentemente, para a qualidade de vida dos cidadãos. Estamos trabalhando para proporcionar um serviço eficiente, confortável e acessível a todos”, afirmou.

Além disso, a Prefeita ressaltou a inclusão de características importantes no novo ônibus: “A acessibilidade é uma prioridade, e o veículo está totalmente adaptado para atender às necessidades de todos os munícipes, independentemente de suas condições físicas. Estamos ansiosos para ver esse serviço beneficiando a comunidade gurupiense a partir do dia 20”, acrescentou.

Gratuidade no início

Uma novidade anunciada durante a vistoria é que durante os primeiros 60 dias da prestação do serviço em Gurupi, o transporte será gratuito para toda a população. Após esse período, haverá cobrança da tarifa pública, fixada em R$ 5,35 (cinco reais e trinta e cinco centavos) para o primeiro ano da concessão.

Itinerários

Confira os itinerários de cada uma das cinco linhas do serviço de transporte público de Gurupi:

Verde: Centro de Integração/União IV/Novo Horizonte /UFT/Jardim Sevilha/Parque Residencial São Paulo/Casego/ Vila Paulista/São José/Aeroporto/Jardim Tocantins/Centro;

Vermelha: Centro de Integração/Centro/Pedroso/ Jardim Medeiros/ Jardim dos Buritis/ UnirG Campus 1/João Lisboa/Jardim Tropical;

Azul: Centro de Integração/Waldir Lins/Sol Nascente/Vila Alagoana/Parque das Acácias/Campo Bello/ Alto da Boa Vista;

Amarela: Centro de Integração/Vila Íris/ Nova Fronteira/Santa Rita/Bela Vista/Setor Madrid/Alto dos Buritis;

Roxa: Centro de Integração/Parque Industrial.