Prefeitura de Palmas lança concurso para Quadro da Saúde com mais de 3 mil vagas

O concurso público para o Quadro da Saúde de Palmas foi divulgado na noite desta sexta-feira, 12, por meio de publicação no Diário Oficial do Município (DOM) – edição suplementar -, acessível aqui. Ao todo, são ofertadas 3.244 vagas distribuídas entre posse imediata e formação de cadastro de reserva. Uma oportunidade para profissionais da área ingressarem no serviço público. As inscrições acontecem de 5 de fevereiro a 1º de março de 2024 e a aplicação das provas no dia 28 de abril, em Palmas.

Para o nível médio, são oferecidas 552 vagas para posse imediata e 1.563 para formação de cadastro de reserva. Já para o nível superior, são 375 vagas imediatas e 754 de reserva. Os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 140,00 (nível médio) e R$ 190,00 (nível superior).

Serão reservadas 20% das vagas para pessoas negras e 5% para pessoas com deficiência em conformidade com as leis federais nº 12.990 de 9 de junho de 2014 e a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

O processo seletivo é de responsabilidade do Instituto Vinte de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia (IVM), sendo executado pela Coordenação de Desenvolvimento Estratégico (Copese/CDE) da Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT) e fiscalizado por Comissão Especial organizadora do concurso público, presidida pela secretária municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano de Palmas, Mila Jaber.

“É com muita alegria que lançamos mais um edital. O concurso público é uma excelente oportunidade para promover a estabilidade profissional. Ao realizar uma seleção rigorosa e séria para o ingresso de servidores capacitados, garantimos uma prestação de serviço de qualidade à nossa população. Com mais este certame, demonstramos o nosso compromisso com o palmense, permitindo iguais condições de concorrência a todos os candidatos”, destaca a prefeita Cinthia Ribeiro.

Provas e Avaliações

As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, serão realizadas na cidade de Palmas, compreendendo 40 questões de múltipla escolha. Os temas abordados estarão alinhados com o nível de escolaridade exigido para cada cargo.

Inscrições

As inscrições serão abertas de 5 de fevereiro até 1º de março de 2024. A taxa de inscrição será de R$190,00 para nível superior e de R$140,00 para nível médio, devendo ser pagas até 4 de março deste ano em sistema próprio informado no edital.

Todas as informações referentes ao concurso público estão disponíveis no endereço eletrônico: www.copese.uft.edu.br, sendo de responsabilidade do candidato acessá-las. A Copese/CDE, banca organizadora, está empenhada em assegurar a transparência e eficácia do concurso, proporcionando uma seleção justa e criteriosa dos futuros servidores.

