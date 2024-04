Prefeituras de Gurupi, Araguaína, Lajeado, Dianópolis e Palmeirópolis são Vencedoras do 12º Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora

Por Redação

Como forma de reconhecer e celebrar a criatividade empreendedora, o 12º Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE) premiou, na noite desta quinta-feira, 18, em Palmas, nove gestores municipais que se destacaram à frente de iniciativas inovadoras em suas cidades.

O objetivo da premiação é destacar o papel de gestores comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico do Executivo Municipal, a partir de iniciativas que estimulam o empreendedorismo, a competitividade dos pequenos negócios e a modernização da gestão pública local. Neste ano, o Tocantins registrou um marco significativo, com um total de 62 inscrições em todo o Estado, maior participação já vista desde sua criação em 2001. Os primeiros lugares de cada uma irão agora concorrer a premiação nacional, em Brasília.

Na categoria Sustentabilidade e Meio Ambiente, a Prefeitura de Palmeirópolis ficou com o primeiro lugar. Na categoria Turismo e Identidade Territorial a primeira colocação foi para a Prefeitura de Lajeado. Já a Prefeitura de Araguaína levou o primeiro lugar em duas categorias: Simplificação e Fomento ao Empreendedorismo e Empreendedorismo na Escola. No quesito Governança Territorial quem venceu foi a Prefeitura de Marianópolis do Tocantins.

Na categoria Inclusão Produtiva, a Prefeitura de Dianópolis levou o primeiro lugar. Quanto à categoria Sala do Empreendedor, a Prefeitura de Divinópolis do Tocantins venceu. No sul do Estado, a Prefeitura de Gurupi venceu o primeiro lugar na categoria Cidade Empreendedora. Na categoria Empreendedorismo Rural, a Prefeitura de Santa Rita do Tocantins conquistou a posição de primeira colocada.

Rérison Antônio Castro, superintendente do Sebrae, ressaltou que o prêmio é um reconhecimento aos gestores que ocorre há mais de 20 anos e que, de fato, tem gerado muitos resultados para o Estado, por meio de iniciativas que impulsionam o desenvolvimento dos pequenos negócios.

“O Tocantins tem uma peculiaridade, onde 98% das empresas são de pequenos negócios. Nesta direção, o Sebrae realiza o prêmio com a intenção de assegurar que as boas práticas de gestão empreendedora para os empreendedores sejam reconhecidas e multiplicadas”, destaca.

Os principais públicos do PSPE são microempreendedores Individual (MEI), Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP), Agricultores Familiares, Produtores Rural, Pessoa Física, Artesãos, e Empreendimentos Econômicos Solidários.

Etapa nacional

A etapa nacional da premiação começa a partir de 21 de abril, quando os primeiros colocados de cada categoria dos estados serão avaliados pela comissão nacional. A cerimônia final está prevista para ocorrer em 11 de junho, em Brasília (DF). Desde 2001, quando ocorreu a primeira edição, já foram inscritas no prêmio mais de onze mil iniciativas, oriundas de todos os estados brasileiros.