Presidente da Câmara de Cariri promove Natal solidário para centenas de crianças

Por Redação

Transformar o Natal das crianças de Cariri em um momento de gratidão e solidariedade foi a proposta do vereador e atual presidente da Câmara de Cariri do Tocantins, Elton Moreira “Tetim do Açougue” que, neste final de semana com a ajuda de parceiros, realizou a II Edição do Natal Solidário no município.

O evento trouxe alegria para a criançada em uma tarde com muitas brincadeiras e distribuição de brinquedos no Salão Paroquial.

Foi montado um parque de diversões inflável com escorregador, piscina de bolinhas e pula-pula, além de diversas brincadeiras com direito a pintura mágica na face para a criançada.

Também foram distribuídos cachorro quente, refrigerante e algodão doce.

Idealizado pelo vereador Tetim do Açougue, o evento teve apoio do deputado estadual Eduardo Fortes e do empresário Oderlei Alves de Assis “Dilei” da Panificadora Pão da Praça.

“Em 2022 iniciamos o projeto com esse foco, trazer alegria para as nossas crianças em uma época de confraternização entre as famílias. É uma forma de valorizarmos e garantir um Natal com mais alegria para as crianças caririenses. A primeira edição foi um sucesso e por isso, decidimos ampliar o evento, possibilitando mais brincadeiras e mais doações para as nossas crianças. Agradeço os parceiros por acreditar nesse projeto que está se fortalecendo e com certeza já está se tornando tradição em Cariri. Nosso objetivo é levar alegria, amor e solidariedade à nossa comunidade. Aproveito para desejar um Natal de paz, amor e prosperidade às famílias caririenses e que em 2024 possamos continuar unidos, trabalhando pelo desenvolvimento da nossa querida Cariri do Tocantins”, enfatizou o vereador Tetim do Açougue.

Fonte: Ascom