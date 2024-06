Primeira-dama Karynne Sotero prestigia maior feira de negócios do Sul do Tocantins

Com desfile de produtos de empreendedores locais, 4a Gurupi Tem movimenta a economia e oferece entretenimento para a população

Por Redação

A primeira-dama e secretária extraordinária de Participações Sociais, Karynne Sotero, prestigiou, na noite desta quinta-feira, 06, a programação da 4a edição da Gurupi Tem, maior feira de negócios da região Sul do Tocantins. Um desfile apresentando roupas e acessórios de empreendimentos locais foi a atração principal da noite.

A Associação Gurupiense de Artesãos (AGA) foi uma das estrelas do desfile e exibiu suas peças produzidas em capim-dourado e crochê. A primeira-dama, inclusive, utilizou uma bolsa em capim-dourado com assinatura da AGA, valorizando o produto tocantinense.

Na abertura do desfile, Karynne Sotero agradeceu o convite do Sebrae para participar do evento e parabenizou a organização pela promoção da economia local.

“O Tocantins vive um momento muito especial, de crescimento e oportunidades para todos, como vemos em eventos como esse, que oferece espaço para empreendedores de todos os tamanhos, do pequeno ao grande”, disse.

O desfile contou com a presença da ex-bbb e influenciadora Ivy Moraes.

lGurupi Tem

Realizada pelo Sebrae Tocantins entre 05 e 08 de junho, a feira movimenta a economia regional com novidades e entretenimento para o público, com 138 expositores. A expectativa da organização é de receber mais de 30 mil visitantes com R$ 25 milhões em geração de negócios.