Proposto pelo dep. Eduardo Fortes, Dia da Adoção Animal no Tocantins é aprovado na AL

Por Redação

Mais uma conquista para a causa animal no Tocantins. Após Projeto de Lei apresentando pelo deputado estadual Eduardo Fortes, foi criado o Dia Estadual de Adoção Animal. A data escolhida foi o dia 19 de abril, quando foi realizada a primeira Feira de Adoção de Animais na Assembleia Legislativa do Tocantins. O PL seguiu para a sanção do executivo e posteriormente a data será inserida no calendário Cultural do Estado do Tocantins.

“A importância da adoção de animais é muito ampla. Ela inclui desde os benefícios diretos ao animal como àqueles que envolvem o tutor e sua família. Além disso, a atitude contribui para a qualidade de vida da população”, destacou o deputado.

Eduardo Fortes adiantou que no PL aprovado, durante a semana da data comemorativa, consta a realização de várias atividades de caráter educativo com o objetivo de informar sobre a prática adotiva de animal doméstico e sua guarda responsável.

Também poderão ser realizadas feiras de adoção animal em parceria com órgãos estaduais, municipais ou entidades não governamentais vinculadas ao objetivo desta Lei.