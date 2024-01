R$ 17,2 milhões em investimento : Assinada ordem de serviço para a construção da nova sede da Câmara de Araguaína

Por Redação

O prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues; o secretário municipal da Infraestrutura, Frederico Prado; o presidente da Câmara, vereador Marcos Duarte e demais parlamentares assinaram a ordem de serviço para o início das obras da nova sede do Poder Legislativo. O evento aconteceu na manhã desta segunda-feira (15), na área do futuro prédio da Casa de Leis, que está localizado na Avenida Filadélfia, em frente ao Detran.

A assinatura da ordem de serviço marca o início da construção do prédio legislativo que será considerada o mais moderno do Tocantins. O valor investido será de. A construtora Emcam Engenharia Ltda, vencedora da licitação, executará a obra.

O presidente da Câmara, Marcos Duarte, expressou sua satisfação em dar início a essa obra tão aguardada pela população.

“Assumimos a presidência do Poder Legislativo com a convicção de que era nosso dever transformar o compromisso em ações concretas. Esta obra não é apenas a construção de um prédio; é a concretização de um compromisso com a comunidade de Araguaína”, destacou Marcos Duarte.

Marcos Duarte lembrou ainda que a estrutura da atual sede já não comporta mais a demanda. “Estamos avançando, não apenas em termos de infraestrutura, mas na entrega de um espaço que reflete o respeito que temos por cada cidadão desta cidade. Estou orgulhoso por estar à frente desse projeto que representa um marco para nossa cidade e um investimento no futuro do legislativo”, enfatizou o presidente.

Os recursos para a realização da obra são provenientes de um fundo próprio do Poder Legislativo Municipal, emenda impositiva dos vereadores da atual Legislatura e também de emendas de deputados federais e senadores.

O prefeito Wagner Rodrigues destacou a importância da parceria entre a Prefeitura e a Câmara para a execução do processo de construção.

”Precisamos pensar muito no futuro. Somando esforços com os vereadores, vamos construir a nova sede do legislativo. Neste local nós faremos uma verdadeira transformação para melhor a cara dessa região. Além da Casa de Leis, construiremos um Parque, onde será uma importante opção de lazer para os moradores, além da Avenida Senador João Ribeiro”, frisou o prefeito, que anunciou também a construção de mais duas alças viárias na Avenida Filadélfia que vão permitir o retorno dos veículos sem precisar percorrer uma distância muito longa.

Já o secretário da infraestrutura, Frederico Prado, ressaltou o compromisso da gestão com a infraestrutura e o desenvolvimento da cidade

“Essa obra coroa e endorsa a parceria do executivo e com o legislativo. O projeto foi amplamente discutido com todos para um melhor resultado. Estamos dando o ponta pé inicial dessa que é a primeira de muitas obras que iniciaremos em 2024. Estamos iniciando o ano com o pé direito”, comentou o secretário.

O projeto

O novo edifício terá aproximadamente 4 mil m² e contará com cinco pavimentos. Com 20 gabinetes espaçosos para os vereadores, o novo prédio se tornará a Câmara mais moderna do Tocantins, sendo uma referência para as regiões do Sul do Maranhão e Sudeste do Pará. Destacando-se pelo plenário moderno e amplo, com capacidade para 190 pessoas, o projeto inclui sala de reuniões e sala das comissões. A nova sede contará com 138 vagas de estacionamento, amplo foyer para atividades culturais e exposições, além de acessibilidade em todos os pavimentos e elevadores.

Plantio de mudas

A obra também recebeu o investimento ambiental da Prefeitura de Araguaína com o plantio de 20 novas mudas de espécies nativas do Cerrado no entorno da localidade. As espécies de Ipê Roxo, Ipê Branco, Ipê Rosa, Mogno, Aroeira e Axixá. A maioria das mudas foi plantada na área em frente às obras da Avenida João Ribeiro, atrás do canteiro de obras da Câmara, em um local que, posteriormente, será transformado em um bosque municipal. O plantio faz parte de uma ação de compensação ambiental pela retirada de duas árvores que estão dentro do canteiro de obras.