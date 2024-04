Representando a Câmara Municipal de Figueirópolis, participaram os vereadores Sanderley Ramos (presidente, vereadoras Hérica Menezes e professora Soraima e os vereadores Arnor Paarrião e Mabil Moreira.

Por Redação

Na última quarta-feira, 17, a Câmara Municipal de Figueirópolis, participou do Workshop “Participação ativa na primeira infância, transformando vidas” com palestras e oficinas direcionadas a vereadores e membros de conselhos municipais da Criança e do Adolescente em evento que aconteceu em Palmas, promovido pelo Tribunal de Contas do Tocantins (TCE).

A ação do TCE faz parte do Compromisso Tocantinense pela Primeira Infância com o objetivo de capacitar representantes da sociedade, vereadores e conselheiros para o acompanhamento das ações relativas à política pública da primeira infância em seus municípios.

A ação abrange projetos e ações contemplados pelos orçamentos públicos nas áreas da Saúde, Educação, Assistência Social e Proteção da Criança.

O evento contou com a participação do presidente executivo da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto (TCM/GO), representante do Instituto Rui Barbosa (IRB), o conselheiro Severiano Costandrade, do TCETO, o gerente de Promoção dos Direitos da Primeira Infância, da Secretaria Estadual da Cidadania e Justiça, Vanilson Silva e o presidente do TCETO, conselheiro André Luiz de Matos Gonçalves.

“Esse é mais um dos compromissos do Legislativo Muncipal, buscar qualificação para seguir trabalhando como representantes da nossa comunidade. Fortalecer as políticas públicas da primeira infância e fiscalizar as aplicações de ações em nosso município é o nosso papel e agradecemos ao TCE/Tocantins pela oportunidade”, destacou o presidente Sanderley Ramos.