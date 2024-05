Expo Gurupi começa com ciclo de palestras voltadas para o setor agropecuário

da redação

O primeiro dia da 49º edição da Expo Gurupi está sendo marcado por uma série de palestras que abordaram temas relevantes para o setor agropecuário. Com um total de dez palestras ministradas ao longo do dia, o evento proporcionou aos participantes a oportunidade de adquirir conhecimentos essenciais para o desenvolvimento do setor.

Durante a manhã e a tarde, renomados especialistas compartilharam suas experiências e visões sobre diversos aspectos da agropecuária. Destacam-se as palestras ministradas por Tarcísio Goiabeira, que abordou a visão da indústria frigorífica, e Roberto Barcelos, que discutiu as tendências da produção de carne brasileira.

O presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival, enfatizou a importância dessas palestras para os participantes da Expo Gurupi. “As palestras são uma oportunidade valiosa para os profissionais do setor se atualizarem sobre as últimas tendências e inovações, além de promoverem o intercâmbio de conhecimento entre os participantes”, afirmou Stival.

O produtor rural, Olegário de Sousa Lima, parabenizou a organização do Sindicato de promover conhecimento. “Os temas abordados nas palestras refletem a relevância do agronegócio para a economia local e nacional, destacando a importância de eventos como a Expo Gurupi para impulsionar o desenvolvimento do setor agropecuário”, disse.

A Expo Gurupi continua ao longo da semana, oferecendo uma ampla programação que inclui exposições de animais, maquinários agrícolas, palestras técnicas e atividades culturais. O evento é uma oportunidade única para produtores rurais, empresários e profissionais do setor agropecuário se atualizarem e estabelecerem novas parcerias.

Fotos: Rogério Miranda