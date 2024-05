Representante de projeto social expressa insatisfação com falta de comunicação na implantação de praça no Setor Campo Bello em Gurupi

Por Wesley Silas

A comunidade do setor Campo Bello em Gurupi enfrenta dificuldades de comunicação e relacionamento com a Prefeitura devido a alegadas falhas no processo da construção de uma praça onde havia um campinho de futebol, segundo Neir Ferreira, presidente do Projeto Nina.

“O início das obras pegou muita gente de surpresa. Quando percebi, já estavam abrindo valas. Perguntei sobre o projeto e me informaram que seria construída uma praça para beneficiar o setor. No entanto, utilizamos o campo para atividades das crianças que estavam desamparadas. Tivemos que pressionar para que nos informassem sobre a instalação de um campo, mas nada foi comunicado anteriormente”, lamenta uma moradora.

A construção da praça no setor Campo Belo integra um projeto mais amplo de revitalização de 13 praças pela Secretaria de Infraestrutura de Gurupi, abrangendo diversos setores da cidade, como Pedroso, João Lisboa da Cruz, Sol Nascente, Bom Sossego, Waldir Lins, Povoado Trevo da Praia, Vila Nova, Parque Nova Fronteira, Industrial, Madrid, além das futuras construções nos setores Jardim dos Buritis e Jardim Tocantins.