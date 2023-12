Seca grave: Moradores da zona rural do município de Crixás sofrem com a falta de água

Por Doris Barros

A seca já se estende por mais de 5 meses, o que tem cooperado para que as cisternas, represas, corrégos, bem como açudes, praticamente secos, até os animais também são atingidos pela falta de água.

De acordo com a Prefeitura Municipal de Crixás, uma força tarefa está sendo executada. O Executivo está disponibilizando um tanque pipa, para levar diariamente mil litros de água aos moradores com o intuito de amenizar a situação.

A água distribuída naquela região, são utilizadas, para o trato das criações de gado, porcos, galinhas, além de ajudar na limpeza da manutenção da casa, além de molhar as plantas, bem como até mesmo na higiene pessoal.

Segundo a prefeita, Flávia do Leitoa, a disponibilização dos implementos para a distribuição é uma forma de ajudar o homem do campo que muito tem sofrido com essa seca.

“Nosso município tem feito de tudo para atender os moradores da melhor forma possível, sempre temos o cuidado de olhar para todas as áreas sociais, estamos fazendo de tudo para que todos possam ter água, todos precisam desse bem tão valioso no nosso dia a dia, que é a água, afinal água é vida né? Por isso estamos atentos aos anseios do nosso povo, podem contar com nossa mão amiga estendida, para ajudar a todos, sobretudo o povo do Boa Sorte” disse a prefeita.

Para a presidente da Associação do Boa Sorte, Meirivam Lima, relatou da importância da parceria entre a associação de moradores com a prefeitura, em realizar o carregamento de água para cada um dos nossos chacareiros.

“Isso mostra o quanto nossa gestora por meio da prefeitura tem se preocupado com nosso povo. Nós da associação do Boa Sorte estamos felizes com essa ação” destacou a presidente.

Para o morador da Fazenda Mangaba, José Roberto, afirmou que a ajuda tem chegado em boa hora, uma vez, que estamos passando por esse problema da falta de água.