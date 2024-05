Homem que matou mulher com golpes de picareta em bairro de Gurupi é preso

Na tarde desta quinta-feira, 2, a Polícia Civil do Estado do Tocantins, por meio de atuação das equipes da 3ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP – Gurupi), deu cumprimento a mandado de prisão preventiva em desfavor do indivíduo de iniciais M.R.F, de 39 anos, o qual é investigado pelo homicídio duplamente qualificado contra a vítima Paula Rejane Rodrigues de Sousa.

O crime ocorreu no último dia 3 de abril, quando Paula foi cruelmente assassinada a golpes de picareta enquanto dormia em sua residência no setor Nova Fronteira, em Gurupi.

Após um intenso trabalho investigativo, as equipes da 3ª DHPP conseguiram localizar o paradeiro do indivíduo, que foi capturado, mediante cumprimento a mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica Contra a Mulher e Crimes Dolosos contra a Vida, de Gurupi.

“O preso é reincidente na prática de crimes dolosos contra a vida e com o cumprimento do mandado de prisão foi retirado de circulação e colocado à disposição da Justiça, para que possa responder pelo bárbaro crime o qual é apontado como sendo o autor”, frisou o delegado-regional, Joadelson Rodrigues Albuquerque.

Após ser preso, o homem foi conduzido até a sede da 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Gurupi, para os procedimentos legais cabíveis e, em seguida, encaminhado para a unidade penal local, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

As investigações terão continuidade a fim de que a Polícia Civil possa esclarecer todas as circunstâncias do crime que chocou a população da cidade pela forma como foi perpetrado.

Frio e calculista

O delegado Joadelson ressaltou ainda que causou espanto na equipe da 3ª DHPP, a frieza com que o preso narrou minuciosamente os fatos, demonstrando completo desprezo pela vida da vítima. “Ao ser detido e preso, o indivíduo narrou com riqueza de detalhes todos os fatos que resultaram na morte da vítima e, além de frio e calculista, não demonstrou nenhum traço de arrependimento, em face do bárbaro crime que praticou”, frisou o delegado Joadelson.