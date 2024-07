Homem é morto com golpe de faca no centro de Gurupi; suspeito foi preso

da redação

Na tarde desta terça-feira, 23, um homem foi assassinado com golpe de faca na Avenida Maranhão no centro de Gurupi. Segundo a Polícia Militar, ao chegarem ao local, os policiais encontraram R.L.S., de 21 anos, com um sangramento grave nas costas do lado direito.

Segundo relato do namorado da vítima, que estava presente no momento, o incidente ocorreu sem motivo aparente enquanto eles estavam juntos no parque Mutuca. O autor do crime, L.V.P., de 32 anos, desferiu um golpe de faca nas costas de R.L.S., causando um sangramento grave.

A vítima foi socorrida e levada ao hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O autor do crime havia se evadido do local, mas foi detido após um cerco policial em outra avenida no centro da cidade. L.V.P. foi conduzido à central de flagrantes para os procedimentos legais.