Motoboy morre após ser atingido por linha com cerol na Avenida Maranhão

O uso de substâncias cortantes em linhas de pipa é crime previsto no Código Penal e a comercialização é proibida por lei estadual no Tocantins.

Por Wesley Silas

GURUPI – Um grave acidente causado pelo uso irresponsável de cerol vitimou o motoboy Ezequiel Reis, de 23 anos, na manhã desta terça-feira (29). O jovem, que trabalhava como entregador de autopeças e também em um restaurante local, foi atingido no pescoço por uma linha de pipa enquanto trafegava pela Avenida Maranhão, nas proximidades da Rua 16.

A Polícia Civil agiu rapidamente e apreendeu duas pipas equipadas com cerol a cerca de 50 metros do local onde a vítima solicitou socorro. A perícia técnica recolheu o material e os investigadores agora analisam imagens de câmeras de segurança para identificar os responsáveis pelo manuseio das pipas. Em relato ao Portal Atitude, o jornalista Jair Inocêncio detalhou o andamento das investigações: “A perícia recolheu as pipas e as equipes da Polícia Civil continuam em diligência, inclusive recolhendo imagens de câmeras de segurança de videomonitoramento para tentar chegar em quem estava manuseando as pipas.”

Proibição e Fiscalização No Tocantins, a Lei nº 3.707/2020 proíbe rigorosamente a fabricação, comercialização, armazenamento e uso de cerol ou “linha chilena”. A legislação visa, prioritariamente, evitar fatalidades como a ocorrida com Ezequiel, especialmente em períodos de ventos fortes e férias escolares, quando a prática de soltar pipas se intensifica.

Implicações Jurídicas A morte de Ezequiel Reis não deve ser encarada como uma fatalidade isolada, mas como um reflexo da omissão perante a lei. Juridicamente, o uso dessas substâncias transcende a esfera da diversão infantil e entra no campo criminal. Conforme, destacou em uma matéria do Portal Atitude, o magistrado Rodrigo Foureaux, quem utiliza ou comercializa esses materiais pode responder por homicídio (Art. 121) ou exposição de perigo à vida (Art. 132 do Código Penal).