PF investiga fraudes em licitações da Saúde no norte do Tocantins

Por Wesley Silas
ARAGUAÍNA – A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (08/04), a Operação Código Branco. A ação investiga fraudes em licitações, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro em contratações da área da saúde em municípios do Bico do Papagaio.
Cumprimento de Mandados
Ao todo, agentes federais cumprem 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de:
Araguaína;
Riachinho;
Filadélfia;
Babaçulândia;
Barra do Ouro.
As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Araguaína.
Esquema e Irregularidades
De acordo com a investigação, o objetivo da operação é colher provas e desarticular o uso de uma empresa de fachada. A organização utilizava a firma para simular capacidade operacional e facilitar o pagamento de propina a agentes públicos.
O inquérito aponta que uma empresa de serviços médicos era contratada recorrentemente por prefeituras da região. Os certames apresentavam indícios de direcionamento e falta de competitividade. Além disso, a PF identificou subcontratações proibidas por edital e repasses financeiros suspeitos, configurando possível ocultação de valores.
Penalidades
Os investigados podem responder por fraude à licitação, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Caso condenados, as penas somadas podem ultrapassar 30 anos de reclusão.
Nome da Operação: O termo “Código Branco” refere-se ao código hospitalar para emergências que exigem resposta imediata, uma alusão à necessidade de intervenção para interromper o desvio de verbas destinadas à saúde pública.