PF investiga fraudes em licitações da Saúde no norte do Tocantins

Por Wesley Silas

ARAGUAÍNA – A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (08/04), a Operação Código Branco. A ação investiga fraudes em licitações, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro em contratações da área da saúde em municípios do Bico do Papagaio.

Cumprimento de Mandados

Ao todo, agentes federais cumprem 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de:

Araguaína;

Riachinho;

Filadélfia;

Babaçulândia;

Barra do Ouro.

As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Araguaína.

Esquema e Irregularidades

De acordo com a investigação, o objetivo da operação é colher provas e desarticular o uso de uma empresa de fachada. A organização utilizava a firma para simular capacidade operacional e facilitar o pagamento de propina a agentes públicos.

O inquérito aponta que uma empresa de serviços médicos era contratada recorrentemente por prefeituras da região. Os certames apresentavam indícios de direcionamento e falta de competitividade. Além disso, a PF identificou subcontratações proibidas por edital e repasses financeiros suspeitos, configurando possível ocultação de valores.

Penalidades

Os investigados podem responder por fraude à licitação, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Caso condenados, as penas somadas podem ultrapassar 30 anos de reclusão.

Nome da Operação: O termo “Código Branco” refere-se ao código hospitalar para emergências que exigem resposta imediata, uma alusão à necessidade de intervenção para interromper o desvio de verbas destinadas à saúde pública.