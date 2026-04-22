Cidade da Polícia Civil em Gurupi: Projeto quer otimizar Segurança Pública com sede no antigo Fórum da cidade

A Segurança Pública do Tocantins deu um passo estratégico para a região Sul nesta quarta-feira (22). O secretário Luciano Cruz recebeu o projeto da Cidade da Polícia Civil em Gurupi, uma estrutura integrada que ocupará o prédio do antigo Fórum da cidade. A proposta foca na concentração de 10 unidades policiais, visando reduzir custos de aluguel e agilizar as investigações no município. A Cidade da Polícia ficará anexo Perícia

Da Redação

A estrutura da Segurança Pública em Gurupi passará por uma modernização significativa. O projeto para a implantação da Cidade da Polícia Civil foi apresentado nesta quarta-feira (22) à Secretaria da Segurança Pública (SSP-TO). A proposta prevê a ocupação do prédio do antigo Fórum de Gurupi, localizado em um ponto estratégico: ao lado do antigo prédio do Ministério Público, imóvel que também foi doado à SSP e onde hoje já funciona o 7º Núcleo de Perícia Criminal e de Identificação.