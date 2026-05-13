Governador Wanderlei Barbosa assina projeto para federalização da TO-080 e amplia integração logística do Tocantins

Assinatura ocorreu durante a abertura oficial da 26ª Agrotins e marca avanço estratégico para integrar Palmas à malha rodoviária federal

Por Redação

O Governo do Tocantins, por meio da Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto), avança no processo de federalização de trechos da rodovia TO-080, medida considerada estratégica para fortalecer a infraestrutura logística do estado e ampliar a conexão da capital Palmas com a malha rodoviária federal brasileira. A proposta contempla 75,28 km de extensão e beneficiará diretamente os municípios de Paraíso do Tocantins, Porto Nacional e Palmas.

O projeto de lei que autoriza o Governo do Tocantins a federalizar os respectivos trechos da rodovia foi assinado nesta quarta-feira, 13, pelo governador Wanderlei Barbosa durante a abertura oficial da 26ª Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2026). Paralelamente, o Estado mantém articulações com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para viabilizar a medida.

A proposta também denomina como Rodovia Governador Moisés Nogueira Avelino o trecho que liga a Ponte Governador José Wilson Siqueira Campos ao entroncamento da Avenida NS-15 com a Rodovia TO-010, na saída para Miracema do Tocantins. A medida presta homenagem ao ex-governador em reconhecimento à sua trajetória pública e à contribuição para a história política e administrativa do estado.

A federalização abrange parte da TO-080 no trecho que liga Paraíso do Tocantins à Capital, incluindo a Ponte José Wilson Siqueira Campos até a rotatória da Avenida NS-15, além da ligação entre a rotatória da Avenida Juscelino Kubitscheck/NS-15 até o eixo de conexão com a rodovia de saída para Miracema, chegando ao trecho de coincidência com a TO-010.

Com a mudança, o Governo Federal passará a ser responsável pela manutenção, pela conservação e pela fiscalização das vias federalizadas, possibilitando a ampliação de investimentos em infraestrutura, sinalização e segurança viária. O trecho também contará com atuação direta do Dnit e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), reforçando o monitoramento e a segurança para motoristas e transportadores.

Outro impacto importante será a ligação direta entre Palmas e Brasília exclusivamente por vias federais, cenário semelhante ao já existente em outros estados brasileiros. A medida deve favorecer a logística regional, melhorar a mobilidade e facilitar o escoamento da produção.

Há ainda expectativa de que o Governo Federal dê continuidade aos projetos de duplicação do trecho entre Paraíso do Tocantins e Palmas, além de novos investimentos voltados à manutenção e à conservação da rodovia.

O governador Wanderlei Barbosa ressaltou que a iniciativa busca transformar a TO-080 em um eixo estratégico de integração nacional, ao ampliar a segurança viária, melhorar as condições de tráfego e abrir novas oportunidades de desenvolvimento para o estado. “Estamos trabalhando para transformar a TO-080 em um eixo ainda mais forte de integração nacional, garantindo melhores condições de tráfego, mais segurança e novas oportunidades de desenvolvimento para o Tocantins. Também fizemos uma justa homenagem ao ex-governador Moisés Avelino, que teve contribuição relevante para a consolidação do nosso estado”, destacou o governador.

O presidente da Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto), Túlio Labre, pontuou a importância da federalização para o desenvolvimento do Tocantins.

“A federalização da TO-080 representa um avanço histórico para a infraestrutura do Tocantins. Estamos falando de uma rodovia estratégica, que conecta regiões importantes e fortalece diretamente a logística, a segurança viária e o desenvolvimento econômico do nosso estado. Com a participação do Governo Federal, teremos mais capacidade de investimentos e melhores condições para ampliar a infraestrutura dessa importante ligação entre Paraíso, Palmas e demais municípios beneficiados”, afirmou o presidente.

Do ponto de vista econômico, a federalização deverá impulsionar a atração de investimentos privados ligados ao setor logístico e de transporte. Além disso, com a responsabilidade das obras e a manutenção sendo transferidas para a União, o Governo do Tocantins poderá direcionar recursos próprios para outras demandas da malha viária estadual.

A nova configuração rodoviária também permitirá integração direta com importantes corredores nacionais, como as BRs 153 e 010, fortalecendo ainda mais a posição estratégica do Tocantins no cenário logístico brasileiro.

Texto: Hérica Valim/Governo do Tocantins