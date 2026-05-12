Opinião: “O Tocantins precisa olhar para o Catar com visão de futuro”, Tom Lyra

O que o Catar busca no Cerrado brasileiro e por que o Tocantins é a peça-chave dessa engrenagem? Para o articulista Tom Lyra, a visita do embaixador Ahmad Alshebani foi muito mais que um evento protocolar; foi um teste para a nossa capacidade de enxergar além do horizonte local. De fertilizantes à inteligência artificial aplicada ao agro, as possibilidades são vastas, mas exigem uma postura proativa. Confira a análise de Lyra sobre como o Tocantins pode — e deve — liderar a recepção de investimentos internacionais.

Por Tom Lyra

O Tocantins precisa olhar para o Catar com visão de futuro

A visita do embaixador do Estado do Catar ao Tocantins deveria ser encarada como um acontecimento estratégico de enorme relevância para o futuro econômico do nosso Estado. Mais do que uma agenda diplomática, trata-se de uma janela rara de oportunidades internacionais que poucas vezes se abre para regiões emergentes como a nossa.

Quando uma autoridade do porte do embaixador Ahmad Mohammed A. M. Alshebani visita Palmas e o Tocantins, não estamos apenas recebendo um representante estrangeiro. Estamos recebendo um emissário de um dos países mais ricos, influentes e investidores do planeta.

E talvez muitos tocantinenses ainda não tenham compreendido a dimensão disso.

“A visita do embaixador do Catar que quase ninguém viu e poucos ficaram sabendo” revela uma preocupante miopia estratégica diante do enorme potencial que esse momento representava. A importância do convidado no cenário global de negócios deveria ter mobilizado não apenas autoridades, mas também setores empresariais, lideranças econômicas, universidades e instituições ligadas ao desenvolvimento do Estado.

O Catar deixou de ser apenas um pequeno reino do Oriente Médio para se tornar uma potência global em investimentos estratégicos, logística, aviação, energia, infraestrutura, tecnologia e segurança alimentar. O país utiliza sua riqueza não apenas para acumular capital, mas para construir influência econômica em várias partes do mundo.

E é exatamente aí que o Tocantins entra.

O Catar olha para regiões capazes de produzir alimentos, gerar energia limpa, expandir logística e oferecer segurança para investimentos de longo prazo. E poucos estados brasileiros reúnem tantas condições favoráveis quanto o Tocantins.

Temos:

abundância hídrica;

potencial gigantesco de energia solar;

crescimento acelerado do agronegócio;

posição estratégica no centro do Brasil;

terras produtivas;

potencial logístico;

expansão ferroviária;

vocação exportadora;

e uma capital moderna, planejada e com enorme capacidade de crescimento.

O que falta, muitas vezes, não é potencial.

É percepção estratégica.

Talvez todas as autoridades tocantinenses realmente devessem ter interrompido suas agendas para uma grande recepção institucional ao embaixador catariano. Não por formalidade diplomática, mas porque encontros assim podem abrir portas econômicas que transformam gerações.

O mundo moderno funciona através de conexões.

Grandes investimentos internacionais não surgem apenas de planilhas. Surgem de relações institucionais, confiança política, presença diplomática e visão de longo prazo.

O Catar é hoje um dos maiores investidores globais em infraestrutura, aeroportos, portos, energia, hotéis, tecnologia e segurança alimentar. O país compreendeu algo que o mundo inteiro agora entende: quem controlar alimentos, logística e energia terá enorme poder econômico nas próximas décadas.

E o Tocantins possui exatamente esses ativos.

Existe ainda outro ponto extremamente importante.

O Catar é um grande comprador de fertilizantes nitrogenados e mantém relações comerciais fortes com o Brasil nesse setor. Isso interessa diretamente ao agro tocantinense, que depende cada vez mais de estabilidade internacional para manter competitividade.

Além disso, o Tocantins pode buscar parcerias em:

irrigação inteligente;

energia renovável;

armazenagem;

armazenagem; logística multimodal;

tecnologia agrícola;

tecnologia agrícola; turismo internacional;

hotelaria;

hotelaria; aviação regional;

investimentos em infraestrutura;

inteligência artificial aplicada ao agro;

e até fundos soberanos voltados ao desenvolvimento regional.

Enquanto muitos enxergam visitas diplomáticas apenas como cerimônias protocolares, estados mais estratégicos transformam esses encontros em oportunidades econômicas concretas.

O Tocantins precisa aprender a pensar globalmente.

Não somos mais um estado isolado do mapa brasileiro. Somos uma fronteira econômica em expansão no coração da América do Sul.

Palmas, especialmente, reúne características raras:

cidade planejada;

qualidade de vida;

baixa saturação urbana;

proximidade com grandes áreas produtivas;

potencial turístico extraordinário;

e espaço físico para crescer de maneira inteligente.

O mundo está mudando rapidamente.

Países ricos procuram novos parceiros para garantir alimentos, energia limpa e segurança econômica. O Cerrado brasileiro virou peça estratégica global.

E o Tocantins ocupa posição privilegiada dentro desse cenário.

Por isso, a visita do embaixador do Catar não deveria ser vista apenas como uma agenda diplomática comum. Ela representa um símbolo de algo maior: o Tocantins começou a entrar no radar internacional.

Agora cabe a nós decidir se iremos apenas assistir essa transformação… ou liderá-la.

Porque o futuro econômico não pertence apenas aos lugares mais ricos.

Pertence aos lugares que conseguem enxergar oportunidades antes dos outros.

Tom Lyra

Ex vice governador do estado do Tocantins