Justiça em Peixe: Casal é condenado a penas que somam 60 anos por morte de criança

Decisão do Tribunal do Júri encerra julgamento de mais de 17 horas; padrasto e mãe foram punidos por homicídio, estupro e tortura contra o pequeno Gael Kelvin.

Por Redação

O Tribunal do Júri da Comarca de Peixe condenou, na madrugada desta quarta-feira (8/4), Israel Ferreira Tavares e Flavia Luz Silva, ambos de 22 anos, pelos crimes de homicídio qualificado, estupro de vulnerável e tortura contra o menino Gael Kelvin Silva Lima, de apenas um ano e cinco meses. Após uma sessão exaustiva presidida pela juíza Ana Paula Araújo Aires Toribio, as penas aplicadas aos réus ultrapassam 60 anos de reclusão em regime inicialmente fechado.

O Caso e a sentença

O crime, que chocou o Tocantins em novembro de 2024, teve seu desfecho jurídico após o Conselho de Sentença rejeitar as teses da defesa. O padrasto da criança, Israel Tavares, foi condenado a 34 anos e 8 meses de prisão. Ele foi responsabilizado por homicídio duplamente qualificado (meio cruel e vítima menor de 14 anos), além de estupro de vulnerável e tortura-castigo.

Já a mãe da vítima, Flavia Luz Silva, recebeu uma pena total de 29 anos e 4 meses (28 anos de reclusão e 1 ano e 4 meses de detenção). O júri entendeu que ela falhou em seu dever de proteção, sendo conivente com as agressões e abusos sofridos pelo filho.

Detalhes do Julgamento

Durante os debates, a defesa de Israel tentou classificar o óbito como “acidente doméstico”, enquanto os advogados de Flavia alegaram que não houve intenção omissiva. Contudo, as provas periciais foram determinantes: o laudo médico indicou traumatismo cranioencefálico, hemorragia interna, queimaduras e evidências de abuso sexual.

A juíza Ana Paula Toribio destacou na sentença que a gravidade concreta dos fatos e a extrema vulnerabilidade da vítima exigiam uma resposta estatal rigorosa. Diante disso, a magistrada negou o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A eficácia da resposta Judicial

A condenação imposta pelo Tribunal do Júri de Peixe não é apenas uma soma de anos de cárcere, mas um reflexo da intolerância social e jurídica contra a violência infantil. O caso de Gael Kelvin evidencia uma falha trágica na rede de proteção primária — a família — e a decisão rigorosa da magistrada, ao somar as penas por concurso material, envia uma mensagem clara de que a omissão parental é tão grave quanto a agressão direta.

Embora o sistema judicial tenha cumprido seu papel punitivo, o episódio deixa uma ferida aberta sobre a necessidade de vigilância comunitária e políticas públicas mais eficazes que identifiquem sinais de abuso antes que o desfecho seja o tribunal ou o cemitério.