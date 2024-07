Digital Influencer é detido pela PM após desobediência durante festa com som automotivo

O caso ocorreu na tarde deste sábado (20) no Balneário Oscar Milhomem, em São Bento do Tocantins, no norte do estado. Fotos do influenciador foram postadas nas redes sociais e chamaram atenção de seus seguidores.

De acordo com o registro da Polícia Militar (PM), a equipe foi informada de que estava acontecendo um evento com som automotivo. Essa festa não tinha autorização, além de atrapalhar a realização de outro evento que ocorria próximo ao local com a devida liberação do município, informou a PM.

O influenciador recebeu ordem da PM para desligar o som automotivo, pois era o único no espaço que ainda estava tocando. A polícia deu um prazo de 30 minutos e ele afirmou que desligaria o som às 17h