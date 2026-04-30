UBS Vila Nova: Prefeita Josi Nunes assina ordem de serviço para construção da maior UBS da cidade com investimento de R$ 4,3 milhões

Investimento via Novo PAC Saúde transformará unidade precária na maior estrutura de atenção básica do município, beneficiando 14 bairros. Da Redação

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, assinou nesta quinta-feira (30) a ordem de serviço para a construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Setor Vila Nova. Com um investimento superior a R$ 4,3 milhões, provenientes do Governo Federal via Novo PAC Saúde, a obra representa o fim de uma espera de décadas por uma estrutura condizente com a demanda da região.

Modernização e capacidade ampliada

A nova estrutura substituirá o prédio atual, que há anos apresentava condições limitadas e desgaste estrutural. Durante a solenidade, a prefeita Josi Nunes enfatizou que a obra é o resultado de uma articulação técnica e política rigorosa para garantir atendimento digno aos moradores. “Trabalhamos para transformar uma realidade de precariedade em uma estrutura moderna e ampliada. Esta será a maior UBS de Gurupi, projetada para suportar a extensa demanda de uma região que não para de crescer”, afirmou a gestora. O evento contou também com a presença do deputado estadual Eduardo Fortes, que acompanhou o anúncio do novo investimento para o setor.

Parceria técnica e planejamento

O evento contou com a presença de Jérzey Timóteo, representante do Ministério da Saúde, que elogiou a organização administrativa de Gurupi. Ele destacou que a liberação do recurso foi possível porque o município apresentou projetos tecnicamente viáveis e documentação regularizada, fugindo do improviso.

Além do impacto local, o fortalecimento da atenção básica em Gurupi desafoga a média complexidade regional, já que a cidade é referência para outros 17 municípios da região sul do estado.

O peso da atenção primária

A construção da nova UBS Vila Nova não é apenas uma entrega de alvenaria, mas uma decisão estratégica de gestão. Dados do setor indicam que cerca de 80% dos problemas de saúde podem ser resolvidos na atenção primária. Ao investir R$ 4,3 milhões na base do sistema, o município atua na prevenção, o que reduz, a longo prazo, as filas em hospitais de urgência e emergência.