Prefeitura de Gurupi e Instituto de Desenvolvimento qualificam 90 alunos para o mercado de trabalho

Da Redação

Noventa novos talentos estão prontos para ingressar no mercado de trabalho com qualificação e visão inovadora. Os participantes concluíram o Programa Manuel Querino de Qualificação Social e Profissional, iniciativa que tem como objetivo transformar ideias em oportunidades, promovendo conhecimento, criatividade e inovação.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Juventude e Esporte de Gurupi, em parceria com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Socioeconômico (INDS), o programa ofereceu formação em áreas estratégicas e em alta demanda, como Design Gráfico, Social Media e Inteligência Artificial, caminhos que ampliam horizontes e contribuem diretamente para a construção de futuros promissores.

A cerimônia de certificação será realizada no dia 27 de abril de 2026, às 19h, no plenário da Câmara Municipal de Gurupi, reunindo autoridades, familiares e a comunidade para celebrar essa importante conquista.

Mais do que capacitar, o programa reafirma o compromisso com o desenvolvimento social e econômico de Gurupi, investindo no potencial da juventude e fortalecendo a geração de oportunidades no município.

Texto: Cristhielly Marinho – Secom Gurup