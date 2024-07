Homem investigado por abusar sexualmente da própria sobrinha é preso

Um homem de 46 anos, apontado como sendo o principal suspeito de abusar sexualmente da própria sobrinha, de apenas oito anos, em Palmeirante, foi preso pela Polícia Civil do Tocantins (PC-TO) na manhã desta quinta-feira, 18, mediante cumprimento a mandado de prisão preventiva, na cidade de Colinas do Tocantins.

Comandada pela delegada Lorrany Almeida da Silva, a ação foi realizada por policiais civis da 41ª Delegacia de Polícia Civil, com apoio de agentes da 42ª DP, depois que a PC-TO obteve informações sobre o paradeiro do investigado, que era considerado foragido da justiça pelo crime de estupro de vulnerável há quatro meses.

O crime

A autoridade policial explica que os crimes ocorreram entre os anos de 2022 a 2024, e tiveram início quando a sobrinha do indivíduo tinha apenas seis anos de idade, no município de Palmeirante, em uma pousada onde o autor é funcionário.

“Restou apurado que, em algumas oportunidades, o homem teria levado a sobrinha a essa pousada e lá teria praticado o crime de estupro de vulnerável”, disse a delegada Lorrany.

Abusos descobertos

As investigações da 41ª DP também apontaram que o crime somente veio a conhecimento público porque o autor havia dado de presente seu antigo aparelho celular para irmã da vítima e não teria conseguido desvincular sua conta no aparelho.

“Desse modo, a irmã teve acesso às mídias que estavam na nuvem no aparelho e identificou um vídeo e fotografias salvos, no qual o autor tentava conjunção carnal com a menina. No momento em que assistiu a cena, a irmã identificou a criança do vídeo como sua irmã”, frisou a autoridade policial.

Desse modo, o inquérito policial foi instaurado pela 41ª DP e as investigações tiveram início, sendo que a vítima, ao ser ouvida, por meio de escuta especializada, confirmou os abusos ocorridos, esclarecendo que esses aconteceram em duas oportunidades, uma quando tinha seis anos e outra com oito anos.

Diante do farto conjunto probatório, a autoridade policial representou, junto ao Poder Judiciário, ainda no último mês de fevereiro, por um mandado de busca e apreensão na residência do mesmo, o qual acabou fugindo ao saber que era investigado. Após a realização de buscas e diligências, na manhã desta quinta-feira, os policiais civis conseguiram localizar o paradeiro do investigado e deram cumprimento ao mandado de prisão que estava em aberto contra ele.

Ao ser preso, o indivíduo foi conduzido até a sede da 6ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Colinas, e após a realização das providências legais cabíveis, recolhido à Unidade Penal Regional local, onde aguardará manifestação da Justiça. Outros procedimentos que versam tambem sobre os crimes de estupro estão sendo realizados por outras Delegacais de Polícia em outros municípios como Nova Olinda.

“Trata-se de mais uma prisão que tem um importante significado, pois diante da gravidade de tais crimes praticados contra uma criança, o que acaba abalando o psíquico infantil trazendo traumas e consequências futuras, é necessário a repressão estatal e esse é o papel da polícia em pelo menos minimizar os danos causados, através da prisão do autor”, concluiu a delegada.